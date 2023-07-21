Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (21 Temmuz 2023)

Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi "Oppenheimer", atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini beyaz perdeye taşıyacak - Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey'in başrollerini paylaştığı "Barbie", Barbieland'de yaşayan farklı Barbie ve Ken'lerin dünyasından gerçek dünyaya uzanıyor. Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi "Uyanış", her şey için çok geç olmadan hastasının sorununu çözmeye çalışan bir doktorun hikayesini konu ediniyor. Haftanın korku filmleri ise, "Resident Evil: Death Island" ve Metin Kuru'nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün" oldu.