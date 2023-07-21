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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (21 Temmuz 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (21 Temmuz 2023)

21.07.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 9 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi "Oppenheimer", atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini beyaz perdeye taşıyacak - Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey'in başrollerini paylaştığı "Barbie", Barbieland'de yaşayan farklı Barbie ve Ken'lerin dünyasından gerçek dünyaya uzanıyor. Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi "Uyanış", her şey için çok geç olmadan hastasının sorununu çözmeye çalışan bir doktorun hikayesini konu ediniyor. Haftanın korku filmleri ise, "Resident Evil: Death Island" ve Metin Kuru'nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün" oldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

BARBIE

BARBIE

Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey'li usta oyuncu kadrosuyla vizyona giren "Barbie", Barbieland'de yaşayan farklı Barbie ve Ken'lerin dünyasından gerçek dünyaya uzanıyor.   Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan ve "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu düşünen bir kadının uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkışını anlatıyor.

MÜHR-Ü MUSALLAT 2 :YASAK DÜĞÜN

MÜHR-Ü MUSALLAT 2 :YASAK DÜĞÜN

Metin Kuru'nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün", kendisine yapılan uyarıları dikkate almaya bir kadının yaşadıklarını odağına alıyor.

OPPENHEIMER

OPPENHEIMER

Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi "Oppenheimer", atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini beyaz perdeye taşıyacak.   Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon'un başrollerini paylaştığı filmin konusu özetle şöyle:   "New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, Fizikçi Julius Robert Oppenheimer ve ekibi uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirirler. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur ve ABD tarafından hedef haline gelir."

PRENSES VE DRACULA

PRENSES VE DRACULA

Animasyon tutkunlarının beğenisine aday olan "Prenses ve Dracula", yeraltı büyücüsü tarafından alınmakla tehdit edilen Ölümsüz Drybone'nun mücadelesini beyaz perdeye yansıtacak.

RESIDENT EVIL: DEATH ISLAND

RESIDENT EVIL: DEATH ISLAND

Ünlü Resident Evil serisinin yeni filmi "Resident Evil: Death Island", Biyoterörizm Güvenlik Değerlendirmesi İttifakı ajanı Chris Redfield ve ekibinin açıklanamayan bir enfeksiyon salgınını araştırırken başlarından geçen olaylar etrafında dönüyor.

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