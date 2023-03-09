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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girecek (10 Mart 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girecek (10 Mart 2023)

09.03.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 9 film sinemaseverlerle buluşacak. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Sinema salonlarda bu hafta yerli yapımlar olarak, "Tek Yürek İmalat-ı Harbiye", “Ulan Salih”, “Ne Olacak Halim” ve “Uçuş 811” filmlerini yerini alacak. Korku türünde ise Çığlık serisinin altıncı halkası sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Haftanın animasyon yapımları ise "Pinkfong: Baby Shark" ve "Hayaller Ülkesi: Gizemli Macera" olara belirlendi.

VİZYON HAREKETLENDİ

65

65

Yönetmenliğini Bryan Woods ile Scott Beck'in yaptığı "65", bilim kurgu ve aksiyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Film, 65 milyon yıl önceki dünyada, kızı ile hayatta kalabilmek için destansı bir maceraya atılan Mills'in hikayesini konu ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Adam Driver, Ariana Greenblatt ve Chloe Coleman yer alıyor.

ÇIĞLIK 6

ÇIĞLIK 6

Büyük ilgi gören "Çığlık" serisinin yeni filmi "Çığlık 6"da serinin başından beri yer alan Courtney Cox ile Hayden Panettiere, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding ve Jasmin Savoy Brown oynadı. Filmin yönetmenliğini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett yaparken, senaryosuna James Vanderbilt ve Kevin Williamson imza attı.

HAYALLER ÜLKESİ: GİZEMLİ MACERA

HAYALLER ÜLKESİ: GİZEMLİ MACERA

Avustralya yapımı "Hayaller Ülkesi: Gizemli Macera" filmi, yanlış tuttuğu dileğin beraberinde getirdiği kötü sonuçları düzeltmek için zorlu bir maceraya atılan Kerry'nin hikayesini konu ediyor.

PINKFONG: BABY SHARK

PINKFONG: BABY SHARK

Güney Kore imzalı "Pinkfong: Baby Shark" filminin ikinci yapımı "Pinkfong Sing-Along Movie 2: Wonderstar Concert", Wonderville'in sorun çözücü ikilisi Pinkfong ve Hogi'nin ilk canlı konserlerini yapmak üzere arkadaşlarını bir araya getirmesi sonucu yaşananları işliyor.

SESSİZ KIZ

SESSİZ KIZ

Colm Bairead'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, İrlanda yapımı "Sessiz Kız" filminde Carrie Crowley, Andrew Bennett ve Catherine Clinch rol aldı. Berlin Film Festivali'nden iki ödülle dönen film, ailesinden uzak kalan sessiz bir kızın yaşadıklarını ele alıyor.

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