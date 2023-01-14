Sınıfta kaos! Öğretmen öğrenciyi önce sıraların üzerinde sürükledi ardından ise duvara yapıştırıp boğazını sıktı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir lisede yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Sınıfta o anda bulunan bir başka öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ikili arasındaki tartışmanın boyutu gözler önüne serildi. Diğer öğrencilerin araya girme çabaları yetersiz kalırken önce sıralarda sürüklenen ardından duvar yapıştırılan öğrenci aldığı darbelerden sonra acil servise kaldırıldı. Öğretmen ise ücretsiz izne ayrıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Video kaydını gördüğünde çok şaşırdığını dile getiren öğrencinin babası Elvert Bolden, “Sınıfta çok gürültü olduğu konusunda öğrencileri ikaz etmek için sınıfa girmiş. Oğlumunla aralarında anlamsız bir tartışma başlamış. Diğer öğrencilerin ayrımaya çalıştığını görüyorsunuz. Olayı izlemek zordu. Onun tutuklanmasını ve öğretmenlik lisansının iptal edilmesini istiyorum. Bir daha yaparsa herhangi bir eyalette herhangi bir okula gitmesini ve başka bir çocuğa öğretmenlik yapmasını istemiyorum.” dedi.