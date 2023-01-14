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  4. Sınıfta kaos! Öğretmen öğrenciyi önce sıraların üzerinde sürükledi ardından ise duvara yapıştırıp boğazını sıktı

Sınıfta kaos! Öğretmen öğrenciyi önce sıraların üzerinde sürükledi ardından ise duvara yapıştırıp boğazını sıktı

14.01.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletindeki Houston bölgesindeki bir lisede ismi açıklanmayan bir öğretmen ve öğrenci arasındaki tartışmanın dozu arttı. Sınıftaki bir başka öğrenci tarafından çekilen görüntülerde öğretmenin tartıştığı öğrenciyi önce sıraların üzerinde sürüklediği ardından ise suvara yapıştırarak boğazını sıktığı görüldü. Yetkililer olaya ilişkin olarak soruşturma başlattıklarını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir lisede yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Sınıfta o anda bulunan bir başka öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ikili arasındaki tartışmanın boyutu gözler önüne serildi. Diğer öğrencilerin araya girme çabaları yetersiz kalırken önce sıralarda sürüklenen ardından duvar yapıştırılan öğrenci aldığı darbelerden sonra acil servise kaldırıldı. Öğretmen ise ücretsiz izne ayrıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

“OLAYI İZLEMEK ZORDU”

Video kaydını gördüğünde çok şaşırdığını dile getiren öğrencinin babası Elvert Bolden, “Sınıfta çok gürültü olduğu konusunda öğrencileri ikaz etmek için sınıfa girmiş. Oğlumunla aralarında anlamsız bir tartışma başlamış. Diğer öğrencilerin ayrımaya çalıştığını görüyorsunuz. Olayı izlemek zordu. Onun tutuklanmasını ve öğretmenlik lisansının iptal edilmesini istiyorum. Bir daha yaparsa herhangi bir eyalette herhangi bir okula gitmesini ve başka bir çocuğa öğretmenlik yapmasını istemiyorum.” dedi.
Humble Bağımsız Okullar Departmanı, olayla ilgili devam eden soruşturmayı doğrulayan bir açıklama yaptı. Departmandan yapılan açıklamada, “Böyle olmamalıydı. Kabul edilemez. Öğretmen izne ayrıldı. Soruşturma sürüyor ve soruşturma bittiğinde geri dönmesi pek olası değil." ifadelerine yer verildi.
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Anahtar Kelimeler:
Amerika Teksas

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