YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Sinop mantısı nasıl yapılır? Sinop mantısı malzemeleri neler?

Sinop mantısı nasıl yapılır? Sinop mantısı malzemeleri neler?

06.10.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cevizli sunumu ile parmak ısırtan lezzetlerden biri olan Sinop mantısını evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Sinop mantısı sarımsaklı ve cevizli olarak servis edilebilir. Sinop mantısı için 400 g kıyma, 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte Sinop mantısı tarifi...

Mantıyı hazırlarken hamurun kıvamına dikkat edilmeli. Hamurun kıvamını tutturana kadar yoğurmaya devam etmelisiniz. İç harcı eklemeden önce soğumasını bekleyin. Bu sırada hamuru dinlendirin. İsterseniz mantıları haşlarken et suyu ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz. İşte Sinop mantısı tarifi...

SİNOP MANTISI MALZEMELERİ

Hamuru için: * Aldığı kadar un * 2 yumurta * 2 su bardağı su İç harcı için: * 1 soğan * 400 g kıyma * Zeytinyağı * Tuz * 1 tatlı kaşığı karabiber * Su * Haşlamak için Sosu için: * 200 g tereyağı * 3 diş sarımsak * 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi * 2 su bardağı yoğurt

SİNOP MANTISI NASIL YAPILIR?

SİNOP MANTISI NASIL YAPILIR?
Hamur için gerekli malzemeleri geniş bir kapta karıştırın. Üzerini nemli bezle örtün ve dinlenmesi için bekleyin. İç harcını hazırlamak için soğanı geniz bir kaba rendeleyin. Ardından karabiber ve kıymalı ilave edip karıştırın. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Bezelerden birini unlayarak açın ve kare parçalar kesin. Kare parçalara kıymalı harçtan yerleştirip hamurun iki çapraz köşesini içe ve dışa bükerek kapatın.
Tencerenin içine az miktarda zeytinyağı ve tuz ekleyin. Mantı hamurunu tencerede haşlayın. Sosu için ezdiğiniz sarımsakları yoğurda ekleyin ve hafif çırpın. Mantılar pişince servis tabağına alın. Üzerine tereyağında kavurduğunuz cevizleri ekleyin ve yoğurtla birlikte sunuma hazırlayın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Terim ailesini yıkan haber!

Terim ailesini yıkan haber!

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Bu sütlacın tadı bambaşka! Meğerse işin püf noktası...

Bu sütlacın tadı bambaşka! Meğerse işin püf noktası...

Bir de bu mantıyı deneyin! Lezzetine aşık olacaksınız

Bir de bu mantıyı deneyin! Lezzetine aşık olacaksınız

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.