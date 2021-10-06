Sinop mantısı nasıl yapılır? Sinop mantısı malzemeleri neler?

Mantıyı hazırlarken hamurun kıvamına dikkat edilmeli. Hamurun kıvamını tutturana kadar yoğurmaya devam etmelisiniz. İç harcı eklemeden önce soğumasını bekleyin. Bu sırada hamuru dinlendirin. İsterseniz mantıları haşlarken et suyu ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz. İşte Sinop mantısı tarifi...

SİNOP MANTISI MALZEMELERİ

Hamuru için: * Aldığı kadar un * 2 yumurta * 2 su bardağı su İç harcı için: * 1 soğan * 400 g kıyma * Zeytinyağı * Tuz * 1 tatlı kaşığı karabiber * Su * Haşlamak için Sosu için: * 200 g tereyağı * 3 diş sarımsak * 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi * 2 su bardağı yoğurt

SİNOP MANTISI NASIL YAPILIR? Hamur için gerekli malzemeleri geniş bir kapta karıştırın. Üzerini nemli bezle örtün ve dinlenmesi için bekleyin. İç harcını hazırlamak için soğanı geniz bir kaba rendeleyin. Ardından karabiber ve kıymalı ilave edip karıştırın. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Bezelerden birini unlayarak açın ve kare parçalar kesin. Kare parçalara kıymalı harçtan yerleştirip hamurun iki çapraz köşesini içe ve dışa bükerek kapatın.