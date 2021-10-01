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Sır gibi saklıyor! İşte Petek Dinçöz'ün oğlu

01.10.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz; Türk Pop Arabesk, Fantezi ve TSM ses sanatçısı, manken, oyuncu ve televizyon sunucusudur. Hasta Ettin, Teşekkürler, Sandım ki, Foolish Casanova gibi şarkılarıyla oldukça iyi bir çıkış yakalayan Petek Dinçöz bir zamanların fırtına gibi esen isimlerindendi. 8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan İrfan Aslan adında bir oğlu olan Dinçöz'ün Instagram paylaşımlarındaki detay gözlerden kaçmadı.

Petek Dinçöz 2014'te iş adamı Serkan Kodaoğlu ile hayatını birleştirdi. Dinçöz ve Kodaoğlu ikilisinin bu evlilikten İrfan Aslan Kodaoğlu adında bir erkek çocukları oldu. Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Dinçöz, oğlu İhsan ile fotoğraf paylaşıyor. Dinçöz'ün, fotoğraflarda oğlunun yüzünü göstermemeye özen göstermesi dikkat çekti.

İŞTE PETEK DİNÇÖZ'ÜN OĞLU

Bir zamanlara damga vuran isim Petek Dinçöz, kariyerinde elde ettiği başarılar sayesinde birçok ödüle layık görülmüştü.
Dinçöz'ün, Can Tanrıyar ile kısa sürmüştü. İkili, 2008'de evlenmiş ve 2010'da boşanma kararı almıştı. Dinçöz ikinci evliliğini iş adamı Serkan Kodaloğlu ile 2014'te yaptı.
Yaklaşık 7 yıldır mutlu evliliğini sürdüren Dinçöz'ün İrfan Aslan Kodaloğlu adında bir erkek çocuğu bulunuyor.
Petek Dinçöz Instagram'da "petekdincozkodaloglu" kullanıcı adı ile paylaşıyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan Dinçöz iş, özel ve keyifli anlarını paylaşıyor.
Aynı zamanda oğlu İrfan Aslan ile de paylaşım yapan Dinçöz, oğlunun yüzünü genellikle göstermemeye dikkat ediyor.
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Petek Dinçöz Instagram
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