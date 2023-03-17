Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında İtalyan ekibi Fiorentina karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, 1-0'ın rövanşında rakibi karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Avrupa defterini kapattı.

SKANDAL...

Tamamen dolan Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulunurken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından skandal bir olay yaşandı.

YUMRUK ATTI, BURNUNU KIRDI

90 dakikanın tamamlanmasının ardından sahaya atlayan Sivassporlu bir taraftar, Fiorentina forması giyen Alessandro Bianco'ya yumruk atarken, polisler olaylara müdahale etti. Yaşanan bu anlardan sonra yüzü bir anda kanlar içinde kalan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu tedavi altına alınırken, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken, yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

"TİKSİNİYORUM"

Yaşanan bu olayın ardından konuşan Fiorentina teknik direktörü Vincenzo Italiano "Çok kızgınım. Gerçekten tiksindiğimi söylemek istiyorum. Bir taraftar, Bianco'ya yumruk atıp burnunu kırdı. Gerçekten utanç verici. Galibiyete rağmen, başka bir şey düşünemiyorum. O sadece 20 yaşında bir çocuk." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

"TÜM İTALYANLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay da yaşanan çirkin saldırıyla ilgili konuşurken, "Öncelikle tüm İtalyanlardan özür diliyoruz. Hiç olmaması gereken bir olay yaşadık. Sivas'ta daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Bundan dolayı çok üzgünüz. Belki de maçın önüne geçen bir konu oldu. Biz de maalesef engelleyemedik. Bundan dolayı onlardan çok özür diyoruz, kusura bakmasınlar" dedi.

İŞTE O ANLAR...