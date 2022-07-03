Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren kırmızı-beyazlılar, sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Sivas ekibi, çabukluk çalışması yaptı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan oyuncular, yarım sahada oynadıkları çift kale maçla günü tamamladı.
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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