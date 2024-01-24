Siyah-Beyazlılar 10 kişi Adana Demirspor karşısında kaybettiği 2 puan sonrası olay yorum! "Beşiktaş çok ağır hasta"

'''AĞIR HASTAYA AĞIR SORULAR'' (ATTİLA GÖKÇE / MİLLİYET)

''Pendik’ten dört gollü yenilgiyle dönen Beşiktaş, kendi stadı ve seyircisi önünde travmayı unutturacak bir maç çıkarabilir miydi? Evet, ama o kadar kolay değildi bu. Ligin ilk yarısında dört gol yedikleri ilk maç Adana Demirspor maçıydı. Portekizli teknik direktör Fernando Santos, belli ki siyah-beyazlı kadroya henüz dokunmuyor. O nedenle renksiz, eski tv’lerde izlediğimiz maçlar gibi siyah-beyaz bir oyun izledik. Beşiktaş dünkü maç golsüz bitince adeta ruhunu kaybetmiş bir takıma döndü. Bu takım nasıl ayağa kalkacak? Hangi hedef duygusuyla başarılı olacak? Türkiye Kupası’nın ağırlığına dayanabilecek mi? Ağır hastaya ağır sorular şimdilik bu kadar!''