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Siyah-Beyazlılar 10 kişi Adana Demirspor karşısında kaybettiği 2 puan sonrası olay yorum! "Beşiktaş çok ağır hasta"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 08:35 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile sürerken sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Yaşanan 2 puanlık kayıp sonrası spor yazarları Siyah-Beyazlılar için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta, geçtiğimiz hafta Pendikspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından, 10 kişi kalan rakip karşısında kaybedilen 2 puan tepkilere neden oldu.

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TARAFTARDAN PROTESTO

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Fernando Santos'un oyuncu tercihleri, sahadaki oyuncuların performansı ve net gol fırsatlarının değerlendirilememesi tribünlerin tepkisini çekerken, maçın son düdüğünün ardından taraftarlar oyuncuları ve yönetimi ıslıklarla protesto etmişti.

Siyah-Beyazlılar kötü gidişe bir türlü dur diyemezken karşılaşmanın ardından spor yazarları da mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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''HATA KOVALAYAN BEŞİKTAŞ VARDI'' (MEHMET ÖZDİLEK / TRT SPOR)

''HATA KOVALAYAN BEŞİKTAŞ VARDI'' (MEHMET ÖZDİLEK / TRT SPOR)

"Üç gün önce ciddi bir travma yaşamışsın. Bu maça başlarken bir beklenti içerisindedir herkes. Önde basacak, rakibi kendi yarı sahasına hapsedecek, sağdan ve soldan ortalar yapacak. Birçok goller kaçıracak. Böyle bir anlayış beklerken tam tersi ikinci bölgede bekleyen ve rakibin hatasını kovalayan Beşiktaş vardı. Beşiktaş'ın bu oyununu deplasmanda da kabul etmiyorum ama bu oyunu ancak deplasmanda oynayabilirsiniz. Büyük takım kendi oyununu rakibe hissettirir."

'''AĞIR HASTAYA AĞIR SORULAR'' (ATTİLA GÖKÇE / MİLLİYET)

'''AĞIR HASTAYA AĞIR SORULAR'' (ATTİLA GÖKÇE / MİLLİYET)

''Pendik’ten dört gollü yenilgiyle dönen Beşiktaş, kendi stadı ve seyircisi önünde travmayı unutturacak bir maç çıkarabilir miydi? Evet, ama o kadar kolay değildi bu. Ligin ilk yarısında dört gol yedikleri ilk maç Adana Demirspor maçıydı. Portekizli teknik direktör Fernando Santos, belli ki siyah-beyazlı kadroya henüz dokunmuyor. O nedenle renksiz, eski tv’lerde izlediğimiz maçlar gibi siyah-beyaz bir oyun izledik. Beşiktaş dünkü maç golsüz bitince adeta ruhunu kaybetmiş bir takıma döndü. Bu takım nasıl ayağa kalkacak? Hangi hedef duygusuyla başarılı olacak? Türkiye Kupası’nın ağırlığına dayanabilecek mi? Ağır hastaya ağır sorular şimdilik bu kadar!''

''BEŞİKTAŞ İKİ YÖNLÜ DE OYNAYAMIYOR'' (ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ)

''BEŞİKTAŞ İKİ YÖNLÜ DE OYNAYAMIYOR'' (ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ)

''Beşiktaş takımının iyi futbol oynaması, iyi mücadele etmesi, biraz zaman alacak. Çünkü bu takım, geçen yönetim zamanında saçma sapan transferler, teknik adam değişiklikleri ile bir türlü kendine gelemedi. Beşiktaş, iki yönlü de oynayamıyor tek yönlü de! Yani mesela bir takım biraz daha iyi hücum eder, defans yapamaz. Bazı takım defansta biraz daha iyidir hücum yapamaz gibi… Beşiktaş'ın ikisini de yapması zaman alacak. Yeni teknik direktörün işi zor. Çünkü fizik olarak da iyi olmayan bu takıma, maç trafiği artınca idman olarak da yüklenemezsiniz. Beşiktaş seyircisinin biraz sabretmesi lazım.'' 

''SEMİH DEĞİL CENK ÇIKMALIYDI'' (ALİ ECE / FANATİK)

''SEMİH DEĞİL CENK ÇIKMALIYDI'' (ALİ ECE / FANATİK)

'Semih ve Rashica ile beraber Beşiktaş taraftarının en çok bir şeyler beklediği isim şüphesiz yeni hoca Fernando Santos. Maalesef Santos hoca rakip 10 kişiyken ve Beşiktaş’ın gole ihtiyacı varken sahaya sürdüğü 11’de potansiyel ve performans açısından en fazla gol bulma şansı olan Semih’i oyundan aldı. Her şeyden önce rakibi karşısında uzun süre bir kişi fazla oynayan Beşiktaş’ın daha önce çift santrfora dönmesi gerekiyordu, illa da Santos hoca bir forvet çıkartıp yerine Rebic’i sahaya sürecekse çıkan isim Semih değil kötü gününde olan Cenk olmalıydı.''

''SANTOS'UN KARNESİ ZAYIFLARLA DOLU'' (İLKER YAĞCIOĞLU / TRT SPOR)

''SANTOS'UN KARNESİ ZAYIFLARLA DOLU'' (İLKER YAĞCIOĞLU / TRT SPOR)

"Fernando Santos'un son iki maçtaki karnesi zayıflarla dolu. Yeni geldi zamana ihtiyacı var ama bazı şeylerde kendini belli eder. Bir teknik direktörlük becerisi, teknik direktörlük dokunuşu bekliyor insan. Geçen hafta 4-0 kaybettin. Bu hafta neyi bekler taraftar? Coşkulu, baskılı, rakibi boğan ve geçen haftayı telafi etmeye çalışan bir Beşiktaş bekler. Maça bakıyorsunuz Beşiktaş kendi yarı sahasında bekliyor." 

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