Beşiktaş 10 kişi kalan Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı! Siyah-Beyazlılar'da kötü gidişat sürdü

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Başladığı skorla tamamlanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanırken, Beşiktaş geçtiğimiz haftaki 4-0'lık Pendikspor mücadelesinin ardından bu hafta da 2 puan kaybetti. Adana Demirspor'un da galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

ADANA DEMİRSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI!

Maçın 48. dakikasında Adana Demirspor'da Yusuf Barasi hakeme itirazı nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

MAÇ ÖNÜ SAKATLIK

Siyah-Beyazlılar'da ilk 11'e yazılan Umut Meraş maç önü bacağında ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Meraş'ın yerine kadroya Emrecan Terzi dahil edildi. Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile yapılan müsabakada bir gol kaydetmişti.

SVENSSON, İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla 11'deki ilk maçına eski takımı Yukatel Adana Demirspor karşısında çıktı. Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan 30 yaşındaki sağ bek, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynanan müsabakada 12 dakika forma giymişti.

Svensson, siyah-beyazlıların ligde VavaCars Fatih Karagümrük ve Pendikspor ile yaptığı maçlarda yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

NECİP-ZAYNUTDINOV İKİLİSİ İKİNCİ KEZ

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında stoper ikilisi olarak görev yapan Necip Uysal ile Bakhtiyor Zaynutdinov, bu sezon ligde savunmanın ortasında ikinci kez beraber forma giydi.

Siyah-beyazlı takım, bu ikilinin savunmanın ortasında oynadığı ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti. Bu sezon kalesini savunmakta zorlanan Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı 21 karşılaşmada 9 farklı stoper ikilisi ilk 11'de sahaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Adana Demirspor karşısında kadroda yer almadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.

Sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.







