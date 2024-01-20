Skandal görüntüler! Denizin ortasındaki jet skinin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift ifşalandı... Çevrelerindekilere aldırış bile etmediler

MYNET-DIŞ HABERLER Brezilya'nın Salvador kentindeki Farol da Barra plajında çekilen görüntülerde kıyıdan metrelerce uzakta denizin ortasında duran bir jet ski fark edildi. Deniz taşıtının üzerindeki çift yakınlaşmaya başlarken birden cinsel ilişkiye girdiler. O anlar sosyal medyadan ifşalandı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra ismi açıklanmayan çifte yönelik tepkiler gecikmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu çiftin hareketini saygısızlık olarak yorumlarken plajda bulunan diğer kişilere dikkat çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Orada çocuklara karşı çok saygısızca davrandılar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle yaptıklarını onaylamıyorum ama biraz daha açıp gözden kaybolmaları daha iyi olurdu" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Günümüzün toplumu beni endişelendiriyor." dedi.