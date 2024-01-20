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    4. Skandal görüntüler! Denizin ortasındaki jet skinin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift ifşalandı... Çevrelerindekilere aldırış bile etmediler

    Skandal görüntüler! Denizin ortasındaki jet skinin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift ifşalandı... Çevrelerindekilere aldırış bile etmediler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 10:15 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerken viral olmayı başardı. Şaşkına çeviren görüntülerde çevrelerindeki aldırış etmeyen ismi açıklanmayan bir çift denizin ortasında jet skinin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. O sırada plajda denize giren bir kişi tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada ifşa edildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Brezilya'nın Salvador kentindeki Farol da Barra plajında ​​çekilen görüntülerde kıyıdan metrelerce uzakta denizin ortasında duran bir jet ski fark edildi. Deniz taşıtının üzerindeki çift yakınlaşmaya başlarken birden cinsel ilişkiye girdiler. O anlar sosyal medyadan ifşalandı.

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    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra ismi açıklanmayan çifte yönelik tepkiler gecikmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu çiftin hareketini saygısızlık olarak yorumlarken plajda bulunan diğer kişilere dikkat çekti.
    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Orada çocuklara karşı çok saygısızca davrandılar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle yaptıklarını onaylamıyorum ama biraz daha açıp gözden kaybolmaları daha iyi olurdu" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Günümüzün toplumu beni endişelendiriyor." dedi.
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    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki Brezilya Jet Ski
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