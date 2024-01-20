Skandal görüntüler! Denizin ortasındaki jet skinin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift ifşalandı... Çevrelerindekilere aldırış bile etmediler

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Orada çocuklara karşı çok saygısızca davrandılar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle yaptıklarını onaylamıyorum ama biraz daha açıp gözden kaybolmaları daha iyi olurdu" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Günümüzün toplumu beni endişelendiriyor." dedi.