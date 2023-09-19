Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Skandal görüntülere inceleme! Dağda ağaca bağlı köpeklerin açlık ve susuzluğa terk edildiği iddia edildi... Ekipler harekete geçti

    Skandal görüntülere inceleme! Dağda ağaca bağlı köpeklerin açlık ve susuzluğa terk edildiği iddia edildi... Ekipler harekete geçti

    19.09.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Antalya'nın Finike ilçesinde dağda ağaca bağlanmış haldeki köpeklerin açlık ve susuzluğa terk edildiği iddia edilen görüntüler bölgede yaşayanlar tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Bölgede bulunanların yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine giden ekipler, hayvanların durumunu inceledi. Köpeklerin sağlık durumunun normal olduğu ancak aşılarının olmadığı belirlendi. Hayvanların sahibi hakkında işlem başlatıldı.

    Finike'de yerleşik yaşayan Polonya ve Almanya uyruklu 2 hayvansever, 14 Eylül'de ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nin dağlık bölgesindeki bir çoban ağılının yakınında ağaca zincir ve iplerle bağlanmış 2'si yavru 8 köpek olduğunu fark etti. Aç ve susuz olan köpeklerin yanı sıra ağılda 10'dan fazla küçükbaş olduğunu gören hayvanseverler, bunlardan birinin ölüsüyle karşılaştı. Hayvanseverler bölgedeki durumu cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Konuyla ilgili de Finike Belediyesi'ne başvurdular.

    ‘SU YOK, YEMEK YOK, HAYVAN DURAMIYOR AYAKTA’

    Köpeklerden birinin açlık ve susuzluktan kemiklerinin sayılacak hale geldiği görülürken, görüntüyü çeken hayvanseverin, "Su yok, yemek yok. Hayvan duramıyor ayakta. Çok kötü. O kadar büyük hayvan, çok kötü" dediği duyuldu.

    Başka bir köpeğin de aynı durumda olduğu anlar görüntülerde yer alırken, bu köpeğin önüne konulan suyu içtiği, bu sırada hayvanseverin, "Su getireceğiz şimdi. Hayvan nasıl su içiyor" dediği anlar görüntülere yansıdı.

    KÖPEKLERDEN BİRİ BULUNAMADI

    KÖPEKLERDEN BİRİ BULUNAMADI

    Hayvanseverlerin başvurusu üzerine olayla ilgili inceleme başlatılırken, diğer yerleşik yabancıların da paylaşımlarıyla görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Finike Belediyesi ekipleri bölgeye giderek olay yerinde inceleme yaptı. Hayvanseverlerin paylaştığı görüntülerde durumunun kötü olduğu görülen köpeklerden biri bulunamazken, diğerlerinin sağlık durumunun normal olduğu tespit edildi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    antalya Finike köpek

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

    Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

    Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

    Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

    Sevgilisinin kocası evi bastı! Böyle kaçmaya çalıştı

    Sevgilisinin kocası evi bastı! Böyle kaçmaya çalıştı

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.