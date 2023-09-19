Skandal görüntülere inceleme! Dağda ağaca bağlı köpeklerin açlık ve susuzluğa terk edildiği iddia edildi... Ekipler harekete geçti

Finike'de yerleşik yaşayan Polonya ve Almanya uyruklu 2 hayvansever, 14 Eylül'de ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nin dağlık bölgesindeki bir çoban ağılının yakınında ağaca zincir ve iplerle bağlanmış 2'si yavru 8 köpek olduğunu fark etti. Aç ve susuz olan köpeklerin yanı sıra ağılda 10'dan fazla küçükbaş olduğunu gören hayvanseverler, bunlardan birinin ölüsüyle karşılaştı. Hayvanseverler bölgedeki durumu cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaşarak yetkililerden yardım istedi. Konuyla ilgili de Finike Belediyesi'ne başvurdular.