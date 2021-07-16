Soğan Dolması nasıl yapılır? İşte Soğan Dolması tarifi ve malzemeleri...

TV8'de yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar Soğan Dolması için yarıştı. Üçlü düellonun yapıldığı yarış sonrası izleyiciler 'Soğan Dolması nasıl yapılır?' sorusunu araştırıyor. Peki kıymalı ve zeytinyağlı olarak da yapılabilen Soğan Dolması nasıl yapılır?

Soğan Dolması nasıl yapılır?

Bugün TV8'de yayınlanan sevilen program MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar Soğan Dolması için yarıştı.

İzleyiciler tarafından Soğan Dolması tarifi merak ediliyor.

Soğan Dolması malzemeleri neler? 8 tane kuru soğan İç harcı için gereken malzemeler: 1 adet domates 1 adet biber 2 adet kuru soğan Yarım demet maydanoz 2-3 dal taze nane 200 gram kıyma 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası 2 su bardağı pirinç 1 su bardağı zeytinyağı 3 diş sarımsak 2 yemek kaşığı nar ekşisi 1 tatlı kaşığı kuru nane 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber Tuz Sosu için malzemeler: 1 tatlı kaşığı kuru nane Su 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı tereyağı Tuz

Soğan Dolması tarifi Öncelikle kuru soğanları soyup göbeğinden dışına doğru olacak şekilde yarım bir kesik atın. Sonra büyük bir tencerede bolca su kaynatın ve içerisine tuz ekleyin.