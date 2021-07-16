Soğan Dolması nasıl yapılır? İşte Soğan Dolması tarifi ve malzemeleri...

TV8'de yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar Soğan Dolması için yarıştı. Üçlü düellonun yapıldığı yarış sonrası izleyiciler 'Soğan Dolması nasıl yapılır?' sorusunu araştırıyor. Peki kıymalı ve zeytinyağlı olarak da yapılabilen Soğan Dolması nasıl yapılır?
Soğan Dolması nasıl yapılır?
Bugün TV8'de yayınlanan sevilen program MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar Soğan Dolması için yarıştı.
İzleyiciler tarafından Soğan Dolması tarifi merak ediliyor.
Soğan Dolması malzemeleri neler?
8 tane kuru soğan
İç harcı için gereken malzemeler:
1 adet domates
1 adet biber
2 adet kuru soğan
Yarım demet maydanoz
2-3 dal taze nane
200 gram kıyma
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 su bardağı pirinç
1 su bardağı zeytinyağı
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Tuz
Sosu için malzemeler:
1 tatlı kaşığı kuru nane
Su
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Soğan Dolması tarifi
Öncelikle kuru soğanları soyup göbeğinden dışına doğru olacak şekilde yarım bir kesik atın. Sonra büyük bir tencerede bolca su kaynatın ve içerisine tuz ekleyin.
Kesmiş olduğunuz soğanları tuzlu suya atın ve birkaç dakika haşlayın. Bununla birlikte soğanlar açılacak.
Soğanları süzün ve soğumaları için bir kenara alın.
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