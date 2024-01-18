Şoke eden görüntüler! Annesinin sevgilisinin onu vurduğu anları böyle kaydetti... Kulağından akan kanlarla evinden koşarak kaçtı...

MYNET-DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde 68 yaşındaki Jeffrey Scott West, 24 yaşındaki Kyle W Sptze'yi silahla tehdit ederken görülüyor. Annenin sevgilisini sakinleştirmek için araya girdiği anlarda öfkelenen adamın odanın kapısının eşiğinde doğrulttuğu silahla "Onun beynini havaya uçurmaya hazırlanıyorum" dediği duyuldu. O anlar yatağında uzanarak bilgisayarıyla oyun oynayan Kyle tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.
Elindeki silahı Kyle'ın odasının kapı eşiğinde genç adama doğrultan öfkeli West'in sevgilisi duruma müdahale etmek için tuvalette koşarak çıkıp geldi. Bir yandan kot şortunu giymeye çalışan anne odanın kapısını kapatarak sorunu çözmek istedi.
İki tarafında da öfkesi geçmeyince bu kez tartışma evin koridoruna taşındı. West'in annesine bir şey yapmasından korkan Kyle'ın koridora çıkması 68 yaşındaki adamı daha da öfkelendirdi. West tetiği çekti ve kurşun Kyle'in kulağını sıyırdı. Kulağından kanlar akarken koşarak dışarı çıkan Kyle hemen polise haber verdi.
Mirror'un haberine göre Kyle'ın polise haber vermesinden sonra olay yerine güvenlik güçleri geldi. İki buçuk saat süren pazarlığın ardından polislerin girişinini engellemek için barikat kuran West'ten daha fazla ses çıkmadı. İçeri gönderilen bir polis köpeği ise West'in cansız bedenini buldu.
Şans eseri, Kyle yalnızca kulağı yaralandı ve yaralanma nedeniyle Tennessee Üniversitesi Tıp Merkezi'nde tedavi edildi.