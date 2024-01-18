Şoke eden görüntüler! Annesinin sevgilisinin onu vurduğu anları böyle kaydetti... Kulağından akan kanlarla evinden koşarak kaçtı...

İki tarafında da öfkesi geçmeyince bu kez tartışma evin koridoruna taşındı. West'in annesine bir şey yapmasından korkan Kyle'ın koridora çıkması 68 yaşındaki adamı daha da öfkelendirdi. West tetiği çekti ve kurşun Kyle'in kulağını sıyırdı. Kulağından kanlar akarken koşarak dışarı çıkan Kyle hemen polise haber verdi.