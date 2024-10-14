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Somer Şef'in kombini fena dile düştü! "Kapı sürgüsü takmışlar adama"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.10.2024 11:17
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MasterChef'te tarzıyla zaman zaman gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun son tercihi fena dile düştü. Kapı sürgüsünü andıran gömlek detayını gören X kullanıcıları kendilerini tutamadı.

MasterChef'in ünlü jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu yine gündemde. Özel hayatıyla adından söz ettiren Somer Şef son kombiniyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Aramızda Kalmasın programında şapka koleksiyonunu gösteren ve herkese öneren Somer Sivrioğlu, "Zaten şapka kullanmak lazım. Cilt kanseri ciddi bir sorun. Ben bunu geçirdim. Avustralya'da yaşarken 10 yıl önce. Kafamda ciddi bir yarık vardır, çok ucuz atlattık kana karışmadı" demişti.

Tarzıyla konuşulan ve sosyal medyanın gündemine oturan Somer Sivrioğlu "Geçen seneden bu seneye 25 kilo verdim. Güzel farklı bir tarzımız var. Artık bu sene biraz daha farklı konuşulacak kostümlere doğru gidiyor. Seviyorum iddialı kıyafetleri. Farklı giyinmeyi seviyorum. Bu sıradanlık içinde farklı olmak çok güzel" açıklamasında bulundu.

Dediği gibi de gerçekten farklı seçimlerle adından söz ettiriyor. Somer Şef MasterChef'in eleme akşamında ilginç bir seçim yaptı.

Kapı sürgüsünü andıran bir detaya sahip gömlek seçiminde bulunan Somer Sivrioğlu X'te pek çok yorum aldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

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SOSYAL MEDYA YIKILDI

Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu
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