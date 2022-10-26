Son dakika: ''Ali Palabıyık rezaleti!'' GSTV'de Galatasaray'ın geçmişte oynadığı Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ve Sivasspor maçlarıyla ilgili özel video!

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan ve 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan son dakikada yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray, müsabakanın hakemi Ali Palabıyık'ın yönetiminden şikayetçi olmuştu. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kartla cezalandırıldıkları maçın ardından sarı - kırmızılılardan Palabıyık'ın kararlarıyla ilgili açıklama gelmişti.

"GEÇMİŞİNE BAKIYORUZ..."

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Ali Palabıyık ile ilgili "Ali Palabıyık'ın geçmişine bakıyoruz. 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe maçı diye örnek göstermiyorum. O maçta da aynısı var. Sarı kart vermiş orada. Daha çok müdahale var ceza sahasına yakın bir de..." ifadelerini kullanmıştı.

GSTV'DE VİDEO YAYINLANDI

Bu sözlerin üzerine Galatasaray Kulübü'nün televizyon kanalı GSTV'de flaş bir video yayınlandı.

"ALİ PALABIYIK REZALETİ"

GSTV'de "Ali Palabıyık rezaleti" başlığıyla hakem Ali Palabıyık'ın daha önce yönettiği Galatasaray maçlarıyla ilgili bir video yayınlandı. Videoda Galatasaray'ın geçmişte Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ve Sivasspor ile oynadığı maçlara da yer verildi. O videoda bulunanlar...