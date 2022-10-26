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Son dakika: ''Ali Palabıyık rezaleti!'' GSTV'de Galatasaray'ın geçmişte oynadığı Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ve Sivasspor maçlarıyla ilgili özel video!

26.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 18 puanla 8. sırada yer alan Galatasaray, son oynanan Corendon Alanyaspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık'ın yönetimini yoğun şekilde eleştirmişti. Karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı - kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, Palabıyık'ın kararlarına tepki göstermiş ve tecrübeli hakemin geçmişte yönettiği maçlarla ilgili konuşmuştu. Bunun üzerine GSTV'de Ali Palabıyık için özel bir video yayınlandı...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan ve 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan son dakikada yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray, müsabakanın hakemi Ali Palabıyık'ın yönetiminden şikayetçi olmuştu. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kartla cezalandırıldıkları maçın ardından sarı - kırmızılılardan Palabıyık'ın kararlarıyla ilgili açıklama gelmişti.

"GEÇMİŞİNE BAKIYORUZ..."

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Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Ali Palabıyık ile ilgili "Ali Palabıyık'ın geçmişine bakıyoruz. 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe maçı diye örnek göstermiyorum. O maçta da aynısı var. Sarı kart vermiş orada. Daha çok müdahale var ceza sahasına yakın bir de..." ifadelerini kullanmıştı.

GSTV'DE VİDEO YAYINLANDI

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Bu sözlerin üzerine Galatasaray Kulübü'nün televizyon kanalı GSTV'de flaş bir video yayınlandı.

"ALİ PALABIYIK REZALETİ"

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GSTV'de "Ali Palabıyık rezaleti" başlığıyla hakem Ali Palabıyık'ın daha önce yönettiği Galatasaray maçlarıyla ilgili bir video yayınlandı. Videoda Galatasaray'ın geçmişte Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ve Sivasspor ile oynadığı maçlara da yer verildi. O videoda bulunanlar...

İŞTE GSTV'DEN YAYINLANAN VİDEODA YER ALANLAR...

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