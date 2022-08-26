Son dakika: Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı resmen belli oldu! Galatasaray mı, Trabzonspor mu derken...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da elde edilen zaferde büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrılan Anthony Nwakaeme'nin geleceği futbolseverler tarafından merak ediliyordu.
Son dönemde Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialar çıkan Nijeryalı futbolcunun Trabzonspor'a da geri dönebileceği öne sürülmüştü.
Anthony Nwakaeme'nin transfer için bekleyişi sona erdi ve yeni kulübü belli oldu.
Yıldız futbolcu, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Feiha'ya transfer oldu.
Nwakaeme, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 resmi maçta 15 gol - 11 asistlik bir performans sergilemişti.
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