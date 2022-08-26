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Son dakika: Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı resmen belli oldu! Galatasaray mı, Trabzonspor mu derken...

26.08.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da gelen büyük zaferin mimarlarından biri olan Anthony Nwakaeme, sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı. Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialar çıkarken, oyuncunun bordo - mavili ekibe geri dönebileceği de konuşulmuştu. Nwakaeme'nin yeni takımı Al Feiha oldu.

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da elde edilen zaferde büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrılan Anthony Nwakaeme'nin geleceği futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR İDDİALARI VARDI

Son dönemde Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialar çıkan Nijeryalı futbolcunun Trabzonspor'a da geri dönebileceği öne sürülmüştü.

YENİ KULÜBÜ BELLİ OLDU

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Anthony Nwakaeme'nin transfer için bekleyişi sona erdi ve yeni kulübü belli oldu.

AL FEIHA'YA TRANSFER OLDU

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Yıldız futbolcu, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Feiha'ya transfer oldu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Nwakaeme, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 resmi maçta 15 gol - 11 asistlik bir performans sergilemişti.

NWAKAEME FOTOĞRAFLARI

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