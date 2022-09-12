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Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçına bu pozisyon damga vurdu! Siyah - beyazlı taraftarlardan penaltı isyanı...

12.09.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Siyah - beyazlılar; karşılaşmaya çok hızlı başlarken, 13. dakikada yaşanan bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. Arthur Masuaku'nun sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topa Leo Duarte'nin yaptığı müdahale sonrasında siyah - beyazlılar yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem Halil Umut Meler ise devam kararı verdi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta kapalı gişe oynanan müsabaka oldukça tempolu bir şekilde başladı. İki takım da ilk yarıda birçok pozisyon bulurken siyah - beyazlı takımın penaltı beklediği an sosyal medyada geniş yer buldu.

ARTHUR MASUAKU'NUN ORTASI

Karşılaşmanın 13. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta Arthur Masuaku, içeriye yaptığı ortayla arkadaşlarını topla buluşturmak istedi.

DUARTE'NİN MÜDAHALESİ

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Başakşehir savunmasında Leo Duarte, Masuaku'nun ortasında top yere inecekken kafayla müdahale etmek istedi ancak meşin yuvarlak, oyuncunun gövdesi ve yer arasında kaldı.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İTİRAZI

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Beşiktaşlı futbolcular anında hakem Halil Umut Meler'e doğru yönelerek pozisyonun penaltı olduğuna dair itirazlarda bulundular.

MELER, 'DEVAM' DEDİ

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Oyunun durmasının ardından bir süre VAR odasıyla görüşen Meler, maçın taç atışıyla devam etmesi yönünde kararını verdi.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

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Halil Umut Meler'in devam kararı sonrasında siyah - beyazlı taraftarlar, sosyal medyada adeta penaltı için isyan ettiler.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

İŞTE BAZI TARAFTARLARIN TEPKİLERİ;

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BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR

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