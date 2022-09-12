Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçına bu pozisyon damga vurdu! Siyah - beyazlı taraftarlardan penaltı isyanı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta kapalı gişe oynanan müsabaka oldukça tempolu bir şekilde başladı. İki takım da ilk yarıda birçok pozisyon bulurken siyah - beyazlı takımın penaltı beklediği an sosyal medyada geniş yer buldu.

ARTHUR MASUAKU'NUN ORTASI

Karşılaşmanın 13. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta Arthur Masuaku, içeriye yaptığı ortayla arkadaşlarını topla buluşturmak istedi.

DUARTE'NİN MÜDAHALESİ

Başakşehir savunmasında Leo Duarte, Masuaku'nun ortasında top yere inecekken kafayla müdahale etmek istedi ancak meşin yuvarlak, oyuncunun gövdesi ve yer arasında kaldı.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İTİRAZI

Beşiktaşlı futbolcular anında hakem Halil Umut Meler'e doğru yönelerek pozisyonun penaltı olduğuna dair itirazlarda bulundular.

MELER, 'DEVAM' DEDİ

Oyunun durmasının ardından bir süre VAR odasıyla görüşen Meler, maçın taç atışıyla devam etmesi yönünde kararını verdi.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Halil Umut Meler'in devam kararı sonrasında siyah - beyazlı taraftarlar, sosyal medyada adeta penaltı için isyan ettiler.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

İŞTE BAZI TARAFTARLARIN TEPKİLERİ;