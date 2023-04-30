SON DAKİKA: Beşiktaş Galatasaray derbisi için dikkat çeken yorum! "Amatör maç kalitesinde"

"BİRBİRLERİNDEN ÇEKİNİYORLAR"

ERMAN TOROĞLU: "İki taraf da birbirinden çekiniyor. Havaları, 'Berabere bitse fena olmaz' şeklinde. Türkiye'de 5 yıldızlı maç bir tanedir; F.Bahçe - G.Saray. G.Saray - Beşiktaş ve F.Bahçe - Beşiktaş maçları o kadar gergin olmaz. Seyirciler daha hoşgörülü olur. Genelde böyledir."