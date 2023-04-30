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SON DAKİKA: Beşiktaş Galatasaray derbisi için dikkat çeken yorum! "Amatör maç kalitesinde"

30.04.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin sonuna adım adım yaklaşılırken 32'inci haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle geçilirken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de heyecan 32'inci hafta mücadeleleri ile sürüyor. 32'inci hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle geçilirken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında, Erman Toroğlu ise A Spor mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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19:00 85'
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Galatasaray Galatasaray
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İŞTE DİLMEN VE TOROĞLU'NUN O SÖZLERİ:

"İYİ ÇALIŞMAMIŞ"

"İYİ ÇALIŞMAMIŞ"

RIDVAN DİLMEN: "Galatasaray duran top çalışmasını iyi yapmamış. İki sefer üst üste Colley'e Torreira, Saiss'e Oliveira denk geldi ve ikincisinde gol oldu. Abdülkerim ve Nelsson'a, 'Yapışın stoperlere' demesi gerekirdi."

"İDARE ETMEYİ SEÇTİ"

"İDARE ETMEYİ SEÇTİ"

"Maçı bir yönetmek var bir de idare etmek var. Ali Şansalan idare etmeyi tercih etti. İkinci yarı 10 değişiklik değişiklik de olsa skor 1-1'se fazla uzatma vermeyecektir Ali Şansalan."

ABOUBAKAR YORUMU

ABOUBAKAR YORUMU

"Aboubakar'ın bütün maçlarını izleyin, çok iyi oynamıyordu ancak gol atıyordu. Bugün de kötü oynuyor ama her an gol atma ihtimali var. Saha içi performansı önceki sezonlardaki gibi değil Aboubakar'ın."

"BİRBİRLERİNDEN ÇEKİNİYORLAR"

"BİRBİRLERİNDEN ÇEKİNİYORLAR"

ERMAN TOROĞLU: "İki taraf da birbirinden çekiniyor. Havaları, 'Berabere bitse fena olmaz' şeklinde. Türkiye'de 5 yıldızlı maç bir tanedir; F.Bahçe - G.Saray. G.Saray - Beşiktaş ve F.Bahçe - Beşiktaş maçları o kadar gergin olmaz. Seyirciler daha hoşgörülü olur. Genelde böyledir."

"AMATÖR MAÇ KALİTESİNDE"

"AMATÖR MAÇ KALİTESİNDE"

"İlk 20 dakika ne olduğu belli değil. O vuruyor, bu vuruyor. Amatör maç kalitesindeydi. Derbide Redmond oynuyor ama Mertens yok. Redmond veriyor alıyor, tehlike yaratıyor. Mertens hiç yok sahada."

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