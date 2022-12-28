Son dakika: Emre Belözoğlu, 'Seni istemiyorum' demişti! Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ederken, Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise maç sonunda yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurmuştu.
Genç çalıştırıcı, Hasan Ali Kaldırım ve Alexandru Epureanu'nun kadro dışı bırakıldığını şu sözlerle açıklamıştı: "Hasan Ali ile çalışma anlayışımızın aynı olmadığımızı düşündüğümden, kendisini kamp sonu telefonla arayıp net bir şekilde düşüncemi söyledim. Epureanu ile alakalı da kendisini düşünmediğimi ilettim. Kampın ilk etabında bizle beraberlerdi. Aldığım kararların 7-0'a bağlı olduğunu konuşmak, az önce konuştuğum konulara hizmet etmekten öteye gitmiyor."
Emre Belözoğlu'nun bu açıklaması sonrasında iki futbolcunun kadro dışı kalması nedeniyle ocak ayında takımdan ayrılmaları bekleniyor.
Bu gelişmelerin ardından sol bek arayışında olan Galatasaray'ın Hasan Ali Kaldırım için Başakşehir'e teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.
Sarı - kırmızılıların, yerli kontenjanında teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatacak olması ve maliyetinin oldukça uygun görülmesi nedeniyle milli futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.
Daha önce Fenerbahçe'de de top koşturan Hasan Ali Kaldırım, sarı - lacivertli formayla 1'er kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.