Son dakika: Emre Belözoğlu, 'Seni istemiyorum' demişti! Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası...

"ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ AYNI DEĞİL"

Genç çalıştırıcı, Hasan Ali Kaldırım ve Alexandru Epureanu'nun kadro dışı bırakıldığını şu sözlerle açıklamıştı: "Hasan Ali ile çalışma anlayışımızın aynı olmadığımızı düşündüğümden, kendisini kamp sonu telefonla arayıp net bir şekilde düşüncemi söyledim. Epureanu ile alakalı da kendisini düşünmediğimi ilettim. Kampın ilk etabında bizle beraberlerdi. Aldığım kararların 7-0'a bağlı olduğunu konuşmak, az önce konuştuğum konulara hizmet etmekten öteye gitmiyor."