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Son dakika: Emre Belözoğlu, 'Seni istemiyorum' demişti! Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası...

28.12.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmiş ve üst üste ikinci galibiyetini almıştı. Turuncu - lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından "Çalışma anlayışımızın aynı olmadığımızı düşündüğümden, net bir şekilde düşüncemi söyledim." dediği Hasan Ali Kaldırım için flaş bir iddia gündeme geldi. Milli sol bek için Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ederken, Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise maç sonunda yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurmuştu.

GALATASARAY BOMBAYI PATLATIYOR

"ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ AYNI DEĞİL"

"ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ AYNI DEĞİL"

Genç çalıştırıcı, Hasan Ali Kaldırım ve Alexandru Epureanu'nun kadro dışı bırakıldığını şu sözlerle açıklamıştı: "Hasan Ali ile çalışma anlayışımızın aynı olmadığımızı düşündüğümden, kendisini kamp sonu telefonla arayıp net bir şekilde düşüncemi söyledim. Epureanu ile alakalı da kendisini düşünmediğimi ilettim. Kampın ilk etabında bizle beraberlerdi. Aldığım kararların 7-0'a bağlı olduğunu konuşmak, az önce konuştuğum konulara hizmet etmekten öteye gitmiyor."

OCAKTA AYRILACAKLAR

OCAKTA AYRILACAKLAR

Emre Belözoğlu'nun bu açıklaması sonrasında iki futbolcunun kadro dışı kalması nedeniyle ocak ayında takımdan ayrılmaları bekleniyor.

GALATASARAY'DAN FLAŞ ATAK

GALATASARAY'DAN FLAŞ ATAK

Bu gelişmelerin ardından sol bek arayışında olan Galatasaray'ın Hasan Ali Kaldırım için Başakşehir'e teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

YERLİ VE MALİYETİ UYGUN

YERLİ VE MALİYETİ UYGUN

Sarı - kırmızılıların, yerli kontenjanında teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatacak olması ve maliyetinin oldukça uygun görülmesi nedeniyle milli futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE DE OYNADI

FENERBAHÇE'DE DE OYNADI

Daha önce Fenerbahçe'de de top koşturan Hasan Ali Kaldırım, sarı - lacivertli formayla 1'er kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

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