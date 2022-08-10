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  4. Son dakika: Büyük sürpriz! Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarıyla yıldızı barışmayan Michy Batshuayi'yi gündemine aldı!

Son dakika: Büyük sürpriz! Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarıyla yıldızı barışmayan Michy Batshuayi'yi gündemine aldı!

10.08.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy'de Ümraniyespor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilen iki kez öne geçtiği karşılaşmadan 1 puan alması, taraftarlar tarafından tepki çekmişti. Bu sonucun ardından santrfor transferi için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine tanıdık bir isim geldi. Beşiktaş'ta siyah - beyazlı taraftarların tepkisini çeken Michy Batshuayi, sarı - lacivertlilerin radarına girdi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın ayağından bulduğu golle 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı - lacivertli taraftarlar, santrfor eksikliğinin hissedildiği maçın ardından eleştirilerde bulundular.

MICHY BATSHUAYI, FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

YÖNETİM OPERASYONA HIZ VERDİ

YÖNETİM OPERASYONA HIZ VERDİ
Fenerbahçe Yönetimi, Ümraniyespor maçı sonrasında santrfor transferi için operasyona hız verdi.

MAXI GOMEZ GÜNDEMDEYDİ

MAXI GOMEZ GÜNDEMDEYDİ
Sarı - lacivertlilerde gündeme Valencia'dan Maxi Gomez gelmiş ve kulüp, İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdürüyordu.

TANIDIK İSİM; BATSHUAYI

TANIDIK İSİM; BATSHUAYI
Kanarya'nın son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi listeye aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Bonservisi Chelsea'de bulunan oyuncunun Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.

TEMAS KURULDU

TEMAS KURULDU
HaberTürk'ün haberine göre; İngiliz ekibiyle 1 sezon kontratı kalan Belçikalı forvet için temas kuruldu.
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