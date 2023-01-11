Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Erden Timur'un 'Birkaç yemek daha yememiz gerekiyor' dediği oyuncu Kadıköy yolunda! Samet Akaydın'dan sonra o da 'Çubuklu'yu giyecek...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, 18. haftada Galatasaray iel karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak sarı - kırmızılıların 4 puan gerisine düşmüştü. Gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi hedefleyen sarı - lacivertliler, transferde de gaza basmış durumda...
Teknik direktör Jorge Jesus'un stoper isteği doğrultusunda Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını açıklayan Fenerbahçe, bir de santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelerine devam eden Vincent Aboubakar'ı gündemine alan sarı - lacivertliler; Kamerunlu golcüyle temaslarını sürdürürken, gündemine başka bir yıldızı aldı.
Fransız basınının haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı - lacivertlilerin Alexis Sanchez için kısa süre içerisinde Ligue 1 ekibinin kapısını çalacağı kaydedildi.
Haberde Fransa'da daha fazla oynayamayacağını düşünen 34 yaşındaki futbolcunun farklı bir maceraya atılmak istediği ve sarı - lacivertlilerden gelecek olan teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.