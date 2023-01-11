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Son dakika: Fenerbahçe'den yılın bombası! Erden Timur'un 'Birkaç yemek daha yememiz gerekiyor' dediği oyuncu Kadıköy yolunda! Samet Akaydın'dan sonra o da 'Çubuklu'yu giyecek...

11.01.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar takıma takviye yapılması gerektiğini sosyal medyada savunmuştu. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferini açıklayan sarı - lacivertliler, gündemine dünyaca ünlü yıldızı aldı. Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Alexis Sanchez için harekete geçti. Şilili futbolcuyla bir dönem Galatasaray da ilgilenmişti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, 18. haftada Galatasaray iel karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak sarı - kırmızılıların 4 puan gerisine düşmüştü. Gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi hedefleyen sarı - lacivertliler, transferde de gaza basmış durumda...

FENERBAHÇE'DEN ALEXIS SANCHEZ HAMLESİ

Teknik direktör Jorge Jesus'un stoper isteği doğrultusunda Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını açıklayan Fenerbahçe, bir de santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelerine devam eden Vincent Aboubakar'ı gündemine alan sarı - lacivertliler; Kamerunlu golcüyle temaslarını sürdürürken, gündemine başka bir yıldızı aldı.

ALEXIS SANCHEZ BOMBASI

ALEXIS SANCHEZ BOMBASI

Fransız basınının haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı - lacivertlilerin Alexis Sanchez için kısa süre içerisinde Ligue 1 ekibinin kapısını çalacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK

FENERBAHÇE'YE SICAK

Haberde Fransa'da daha fazla oynayamayacağını düşünen 34 yaşındaki futbolcunun farklı bir maceraya atılmak istediği ve sarı - lacivertlilerden gelecek olan teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.

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