Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dev transfer savaşında! Efe Sarıkaya paylaşılamıyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, mutlak şampiyonluk hedefleri doğrultusunda birçok takviye yapmıştı. Süper Lig'in üç büyük kulübü şampiyonluk için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da genç oyuncuları takıma katmak için uğraş veriyor.

EFE SARIKAYA RADARA GİRDİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 16 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya; Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve transfer radarına girdi. Siyah-beyazlı formayla profesyonel olarak ilk kez geçen sezon Süper Lig'deki Trabzonspor maçında süre alan ardından Kasımpaşa maçında 90 dakika görev yapan genç savunmacı, bu sezon 1. Lig'de 5 karşılaşmada oynadı.

ÜÇ BÜYÜKLER TAKİPTE

Gösterdiği performansla U18 Milli Takımı'na davet edilen Efe'yi; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin scout ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.

TAKIMDAN AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Bu sezon 1. Lig'de forma giyen en genç futbolcu olan Efe Sarıkaya'yı aynı ligde mücadele eden kulüplerin de izlediği ifade edildi. Genç defans oyuncusunun bu performansını devam ettirmesi halinde sezon sonunda yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Altay'da futbola başlayan Efe, şubat ayında İzmir temsilcisi ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Son dönemde Cenk Özkaçar'ın Fransız ekibi Lyon'a ve Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a satışlarıyla gelir elde eden Altay, Efe'yi de parlatmayı hedefliyor.