Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor derken şimdi de Beşiktaş! Anthony Nwakaeme geri dönüyor...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da uzun yıllar sonunda gelen şampiyonluğun başrollerinden biri olan Anthony Nwakaeme, yaz transfer sezonunda da adından fazlasıyla söz ettirmişti. Bordo - mavili takım ile sözleşme görüşmeleri oldukça uzun süren ve bu süreçte başka kulüplerle de görüşen Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor ile anlaşamamasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'nın yolunu tutmuştu.
Adı son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve eski takımı Trabzonspor ile anılan Anthony Nwakaeme için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre; siyah - beyazlıların yeni teknik direktörü Şenol Güneş, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan Nijeryalı futbolcunun transferini istedi.
Takımında mutsuz olduğu ve Süper Lig'e dönmek istediği iddia edilen yıldız futbolcu ile ilk teması sağlayan Beşiktaş'ın olumlu dönüş aldığı belirtildi.
Siyah - beyazlıların, tecrübeli futbolcu için Al Fayha'ya kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.
Bu sezon Al Fayha forması ile 7 maça çıkan Nwakaeme, 3 gol kaydetti.