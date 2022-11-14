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Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor derken şimdi de Beşiktaş! Anthony Nwakaeme geri dönüyor...

14.11.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, sona eren kontratının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fayha'nın yolunu tutmuştu. Takımında mutsuz olduğu iddia edilen ve Süper Lig'e geri dönmek istediği öne sürülen Nijeryalı yıldızın adı; Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı. Bu iddianın ardından Beşiktaş'ın da devreye girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da uzun yıllar sonunda gelen şampiyonluğun başrollerinden biri olan Anthony Nwakaeme, yaz transfer sezonunda da adından fazlasıyla söz ettirmişti. Bordo - mavili takım ile sözleşme görüşmeleri oldukça uzun süren ve bu süreçte başka kulüplerle de görüşen Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor ile anlaşamamasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'nın yolunu tutmuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN NWAKAEME ATAĞI

BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ

BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ

Adı son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve eski takımı Trabzonspor ile anılan Anthony Nwakaeme için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.

ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİ

ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİ

Fanatik'in haberine göre; siyah - beyazlıların yeni teknik direktörü Şenol Güneş, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan Nijeryalı futbolcunun transferini istedi.

OLUMLU DÖNÜŞ ALINDI

OLUMLU DÖNÜŞ ALINDI

Takımında mutsuz olduğu ve Süper Lig'e dönmek istediği iddia edilen yıldız futbolcu ile ilk teması sağlayan Beşiktaş'ın olumlu dönüş aldığı belirtildi.

KİRALAMA TEKLİFİ

KİRALAMA TEKLİFİ

Siyah - beyazlıların, tecrübeli futbolcu için Al Fayha'ya kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.

7 MAÇTA 3 GOL

7 MAÇTA 3 GOL

Bu sezon Al Fayha forması ile 7 maça çıkan Nwakaeme, 3 gol kaydetti.

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