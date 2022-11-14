Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor derken şimdi de Beşiktaş! Anthony Nwakaeme geri dönüyor...

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da uzun yıllar sonunda gelen şampiyonluğun başrollerinden biri olan Anthony Nwakaeme, yaz transfer sezonunda da adından fazlasıyla söz ettirmişti. Bordo - mavili takım ile sözleşme görüşmeleri oldukça uzun süren ve bu süreçte başka kulüplerle de görüşen Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor ile anlaşamamasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'nın yolunu tutmuştu.