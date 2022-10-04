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  4. Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Galatasaray bitiriyor! Mehdi Taremi sezon sonunda bedavaya geliyor...

Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Galatasaray bitiriyor! Mehdi Taremi sezon sonunda bedavaya geliyor...

04.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Galatasaray, gelecek planlamasına da şimdiden başladı. Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve geride bıraktığımız 8 haftada 17 puan toplayarak 4. sırada yer alan sarı - kırmızılılar, forvet hattına Mauro Icardi ve Haris Seferovic isimlerini dahil etmişti. Galatasaray'ın gündeminde bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan Mehdi Taremi'nin olduğu iddia edildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer sezonunda PSG'den Mauro Icardi ve Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralayarak dikkat çekmişti. Geride kalan 8 haftada iki futbolcusundan da beklenen verimi alamayan sarı - kırmızılılarda Bafetimbi Gomis'in performansı öne çıkmıştı. Galatasaray Yönetimi; bu sezonu şampiyonlukla tamamlayıp, gelecek sezona da hızlı bir giriş yapmak istiyor.

GALATASARAY, MEHDI TAREMI'NİN PEŞİNDE

GALATASARAY'DA GELECEK SEZON PLANLAMASI

GALATASARAY'DA GELECEK SEZON PLANLAMASI
Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapan Galatasaray'da yönetim; devre arası için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun planlamasına başladı.

MEHDI TAREMI İDDİASI

MEHDI TAREMI İDDİASI
Galatasaray'ın Portekiz Ligi devi Porto'da forma giyen Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

PORTO İLE İLİŞKİLER KULLANILACAK

PORTO İLE İLİŞKİLER KULLANILACAK
Sabah Spor'un haberinde; sarı - kırmızılı yönetimin, Taremi transferinde Porto ile olan iyi ilişkilerini kullanmayı amaçladığı vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Galatasaray'ın İranlı golcünün menajeriyle görüştüğü ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız ismi bedavaya kadroya katmak için teklifini sunduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILMIŞTI

FENERBAHÇE İLE ADI ANILMIŞTI
Uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Taremi'nin adı, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yle de anılmıştı.
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