Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Galatasaray bitiriyor! Mehdi Taremi sezon sonunda bedavaya geliyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer sezonunda PSG'den Mauro Icardi ve Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralayarak dikkat çekmişti. Geride kalan 8 haftada iki futbolcusundan da beklenen verimi alamayan sarı - kırmızılılarda Bafetimbi Gomis'in performansı öne çıkmıştı. Galatasaray Yönetimi; bu sezonu şampiyonlukla tamamlayıp, gelecek sezona da hızlı bir giriş yapmak istiyor.

GALATASARAY, MEHDI TAREMI'NİN PEŞİNDE

GALATASARAY'DA GELECEK SEZON PLANLAMASI Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapan Galatasaray'da yönetim; devre arası için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun planlamasına başladı.

MEHDI TAREMI İDDİASI Galatasaray'ın Portekiz Ligi devi Porto'da forma giyen Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

PORTO İLE İLİŞKİLER KULLANILACAK Sabah Spor'un haberinde; sarı - kırmızılı yönetimin, Taremi transferinde Porto ile olan iyi ilişkilerini kullanmayı amaçladığı vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR Galatasaray'ın İranlı golcünün menajeriyle görüştüğü ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız ismi bedavaya kadroya katmak için teklifini sunduğu kaydedildi.