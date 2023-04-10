Son dakika: Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı! Lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada tablo nasıl şekillendi? İşte cevabı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı - lacivertliler, ikinci devrede geri döndü ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Müsabakanın ardından büyük bir sevinç yaşayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftayı kayıpsız kapatarak puan farkını düşürdü.
Beşiktaş'ın da pazar günü Giresunspor'u mağlup etmesiyle birlikte Süper Lig'de puan durumu adeta alev aldı.
İşte 28. hafta sonundaki puan durumu;
63 Puan (26 Maç)
57 Puan (26 Maç)
55 Puan (27 Maç)
45 Puan (26 Maç)
45 Puan (26 Maç)