Son dakika: Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Berat Özdemir, Doğukan Sinik, Halil Akbunar ve Güven Yalçın ocak ayında Aslan olacak...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 8 haftada topladığı 17 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray'da gol yollarında yaşanan problemin yanı sıra, yerli futbolcu rotasyonunda da sıkıntı bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, son olarak oynanan Adana Demirspor maçının ardından "Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

DOĞUKAN SİNİK

Antalyaspor'dan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e imza atan ancak burada sadece 1 maça çıkabilen Doğukan Sinik ise Okan Buruk'un istediği bir diğer isim olarak öne çıkıyor.