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  4. Son dakika: Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Berat Özdemir, Doğukan Sinik, Halil Akbunar ve Güven Yalçın ocak ayında Aslan olacak...

Son dakika: Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Berat Özdemir, Doğukan Sinik, Halil Akbunar ve Güven Yalçın ocak ayında Aslan olacak...

04.10.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da taraftarlar, karşılaşmanın ardından yerli rotasyonunda yeterli futbolcunun bulunmamasından yakınmıştı. Sarı - kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda 4 yerli futbolcu; Berat Özdemir, Doğukan Sinik, Halil Akbunar ve Güven Yalçın için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 8 haftada topladığı 17 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray'da gol yollarında yaşanan problemin yanı sıra, yerli futbolcu rotasyonunda da sıkıntı bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, son olarak oynanan Adana Demirspor maçının ardından "Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ 4 İSİM

OKAN BURUK'TAN ÖZEL İSTEK

OKAN BURUK'TAN ÖZEL İSTEK
Adana Demirspor ile oynanan karşılaşma sonrasında yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Okan Buruk, kadroya yerli takviyesi yapılmasını istedi.

YÖNETİME İSİMLERİ VERDİ

YÖNETİME İSİMLERİ VERDİ
Yönetime bir rapor veren Buruk, yerli rotasyonunda bulunan problemin çözülmesi için 4 futbolcunun adını sarı - kırmızılı kurmaylara iletti.

BERAT ÖZDEMİR

BERAT ÖZDEMİR
Trabzonspor'dan sezon başında Ettifaq takımına transfer olan Berat Özdemir, Okan Buruk'un listesinde en tepede yer alıyor.

DOĞUKAN SİNİK

DOĞUKAN SİNİK
Antalyaspor'dan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e imza atan ancak burada sadece 1 maça çıkabilen Doğukan Sinik ise Okan Buruk'un istediği bir diğer isim olarak öne çıkıyor.

HALİL AKBUNAR

HALİL AKBUNAR
Türkiye'de Göztepe formasıyla gösterdiği performans taraflı tarafsız beğeni toplayan Halil Akbunar, sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına imza atmıştı. Galatasaray'ın deneyimli futbolcu için masaya oturacağı öğrenildi.
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