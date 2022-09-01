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Son dakika: Galatasaray istiyordu, Beşiktaş devreye girdi! Kaan Ayhan'ın yeni takımı belli oluyor...

01.09.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Savunmaya takviye yapmak isteyen iki dev kulüp, Kaan Ayhan için yarışa girdi. Galatasaray'ın daha önce teklifte bulunduğu milli futbolcu için Beşiktaş devreye girdi. Türkiye'de forma giymeye sıcak bakan Ayhan'ın hangi takımı tercih edeceği ise merak konusu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş ve 4 haftada 7 puan toplayarak 7. sırada yer alan Galatasaray, transfer yarışında... İki dev kulüp, 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla başladıkları yeni sezonda hata yapmamak için kadroya katılacak oyuncular için titiz çalışmalar sürdürüyor.

KAAN AYHAN İÇİN KARŞI KARŞIYA

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Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için karşı karşıya...

GALATASARAY TEKLİFİNİ REVİZE EDECEK

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Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'a alternatif oluşturmak ve savunma hattındaki rotasyonu genişletmek isteyen Galatasaray, daha önce Kaan Ayhan için teklifte bulunmuştu. Sarı - kırmızılıların, yaptığı teklife olumsuz geri dönüş aldığı ve bonservis bedelini 3 milyon euro + bonuslar olarak revize edeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın transfer için oldukça istekli olduğu kaydedilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ SÜRPRİZİ

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TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da Kaan Ayhan için harekete geçen bir diğer takım oldu. Siyah - beyazlıların kısa süre içerisinde 27 yaşındaki savunmacı için Sassuolo ile masaya oturacağı ifade edildi.

DAHA ÖNCE OLMAMIŞTI

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Beşiktaş, daha önce de Kaan Ayhan için nabız yoklamış ancak Sassuolo'nun 8 milyon euro'luk bonservis beklentisini yanıtsız bırakmıştı.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Kaan Ayhan'ın Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. Milli yıldızın hangi takımı tercih edeceği ise merak ediliyor.

KAAN AYHAN'IN FOTOĞRAFLARI

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