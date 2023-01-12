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Son dakika: Galatasaray, transferde kaldığı yerden devam ediyor! Bu seferki dünya yıldızı Lucas Moura!

12.01.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dünyada ses getiren Galatasaray, kış sezonunda da aynı tarifeyi uygulayacak. Sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Juan Mata gibi isimleri transfer eden Galatasaray'ın gündemine yine bir dünyaca ünlü yıldız geldi. Sarı - kırmızılıların, Tottenham'da forma giyen Lucas Moura'ya imza attırmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselten sarı - kırmızılılarda galibiyetin coşkusu yaşanırken, taraftarların da gözü transfere çevrilmiş durumda.

GALATASARAY'IN OCAK SÜRPRİZİ: MOURA

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, kış sezonunda da aynı tarifeden devam edecek.

İKİ İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

İKİ İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon başında kadroya katılan ve beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic ile yollarını ayırmanın planlarını yapan sarı - kırmızılılar, bonservisini aldığı Yusuf Demir'i ise kiralamayı düşünüyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Sabah'ın haberine göre; Icardi ve Mertens seviyesinde bir futbolcu alacağı iddia edilen Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Tottenham'da forma giyen Lucas Moura için harekete geçti.

HOCASIYLA YILDIZI BARIŞMADI

HOCASIYLA YILDIZI BARIŞMADI

Yaz döneminde de ilgilendiği Moura'yı yeniden gündemine alan Aslan'ın Tottenham'daki hocası Antonio Conte ile yıldızı barışmayan Moura için masaya oturduğu ifade edildi.

YÖNETİMİN PLANI

YÖNETİMİN PLANI

Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istediği kaydedilen Brezilyalı yıldız; kulübüne ayrılık isteğini iletirken, Galatasaray da Lucas Moura'nın ücretinin büyük bir bölümünü Tottenham'ın ödemesini istedi.

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