Son dakika: Galatasaray, transferde kaldığı yerden devam ediyor! Bu seferki dünya yıldızı Lucas Moura!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselten sarı - kırmızılılarda galibiyetin coşkusu yaşanırken, taraftarların da gözü transfere çevrilmiş durumda.
Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, kış sezonunda da aynı tarifeden devam edecek.
Sezon başında kadroya katılan ve beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic ile yollarını ayırmanın planlarını yapan sarı - kırmızılılar, bonservisini aldığı Yusuf Demir'i ise kiralamayı düşünüyor.
Sabah'ın haberine göre; Icardi ve Mertens seviyesinde bir futbolcu alacağı iddia edilen Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Tottenham'da forma giyen Lucas Moura için harekete geçti.
Yaz döneminde de ilgilendiği Moura'yı yeniden gündemine alan Aslan'ın Tottenham'daki hocası Antonio Conte ile yıldızı barışmayan Moura için masaya oturduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istediği kaydedilen Brezilyalı yıldız; kulübüne ayrılık isteğini iletirken, Galatasaray da Lucas Moura'nın ücretinin büyük bir bölümünü Tottenham'ın ödemesini istedi.