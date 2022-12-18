Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu, Fenerbahçe transferi bitirdi! Samet Akaydın'da mutlu sona sarı - lacivertliler ulaştı...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın sona ermesine ve Spor Toto Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen üç büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'a talip olmuştu.