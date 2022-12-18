Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu, Fenerbahçe transferi bitirdi! Samet Akaydın'da mutlu sona sarı - lacivertliler ulaştı...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın sona ermesine ve Spor Toto Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen üç büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'a talip olmuştu.
Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de gösterdiği performans sonrası A Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın, transferin gözdesi konumuna gelmişti.
Oyuncuya Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarında olduğu belirtilen başarılı stoperin yeni adresi belli oluyor.
Ajansspor'un haberine göre; sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği Samet Akaydın ve kulübüyle ile prensipte anlaşma sağlandı.
Samet Akaydın'ın bonservisinin 4 milyon euro olduğu ifade edilen haberde Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki savunmacı ile 3.5 yıl + 1 yıl opsiyonlu 4.5 sezonluk sözleşme için söz kestiği aktarıldı.
Deneyimli savunmacının Kanarya'da 2025-2026 sezonunda 20 maçta forma giymesi halinde 1 yıllık opsiyonun devreye gireceği kaydedildi.