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Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu, Fenerbahçe transferi bitirdi! Samet Akaydın'da mutlu sona sarı - lacivertliler ulaştı...

18.12.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yaşanan zirve yarışı, daha önceki yıllarda olduğu gibi transfere de yansıdı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Adana Demirspor'da forma giyen stoper oyuncusu Samet Akaydın'a talip oldu. Sarı - kırmızılılar ile siyah - beyazlıların yaptıkları görüşmelerden sonuç alamamasından sonra sarı - lacivertliler son noktayı koydu ve transferde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin Samet Akaydın ve kulübüyle prensipte anlaştığı öğrenildi.

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın sona ermesine ve Spor Toto Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen üç büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'a talip olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

DEVLERİN GÖZDESİ OLDU

DEVLERİN GÖZDESİ OLDU

Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de gösterdiği performans sonrası A Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın, transferin gözdesi konumuna gelmişti.

YENİ ADRESİ...

YENİ ADRESİ...

Oyuncuya Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarında olduğu belirtilen başarılı stoperin yeni adresi belli oluyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Ajansspor'un haberine göre; sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği Samet Akaydın ve kulübüyle ile prensipte anlaşma sağlandı.

4 MİLYON EURO VE SÖZLEŞMESİ

4 MİLYON EURO VE SÖZLEŞMESİ

Samet Akaydın'ın bonservisinin 4 milyon euro olduğu ifade edilen haberde Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki savunmacı ile 3.5 yıl + 1 yıl opsiyonlu 4.5 sezonluk sözleşme için söz kestiği aktarıldı.

KONTRAT DETAYLARI

KONTRAT DETAYLARI

Deneyimli savunmacının Kanarya'da 2025-2026 sezonunda 20 maçta forma giymesi halinde 1 yıllık opsiyonun devreye gireceği kaydedildi.

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