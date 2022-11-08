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Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş da devrede! Rıdvan Yılmaz paylaşılamıyor...

08.11.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak derbiden istemediği bir skorla ayrılan Beşiktaş'ta sezon başında önemli bir hareketlilik yaşanmıştı. Siyah - beyazlılar, altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satmıştı. İskoç ekibinde fazla forma şansı bulamayan Yılmaz için Galatasaray ve Trabzonspor'un kiralamak istediği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Beşiktaş da harekete geçti...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, altyapısından yetişen ve şampiyonluk sevinci yaşayan sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı sezon başında İskoçya Ligi devi Rangers'a 6 milyon euro karşılığında satmış ve yerine Arthur Masuaku'yu getirmişti. Siyah - beyazlılarda Valerien Ismael'in ayrılığı sonrasında göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden istediği transferlerin listesini hazırladı...

ŞENOL GÜNEŞ'İN İSTEĞİ RIDVAN YILMAZ

MASUAKU'DAN MEMNUN DEĞİL

MASUAKU'DAN MEMNUN DEĞİL

Arthur Masuaku'nun performansından memnun kalmayan Şenol Güneş, yönetimden ilk olarak sol bek takviyesi istedi.

KİRALIK OLARAK...

KİRALIK OLARAK...

Güneş'in ilk tercihinin sezon başında Rangers'a gönderilen Rıdvan Yılmaz'ı kiralık olarak takıma kazandırmak olduğu ifade edildi.

SICAK BAKIYOR

SICAK BAKIYOR

Takvim'in haberine göre; İskoç ekibinde düzenli forma şansı bulamayan genç sol bek oyuncusunun da geri dönmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR...

GALATASARAY VE TRABZONSPOR...

Öte yandan Rıdvan Yılmaz'a Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu belirtildi.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı; Eren Elmalı ile dönüşümlü olarak oynayabilecek yerli bir sol bekin alınmasını isterken, Galatasaray'da da Okan Buruk, Rıdvan Yılmaz'a onay verdi.

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