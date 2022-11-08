Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş da devrede! Rıdvan Yılmaz paylaşılamıyor...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, altyapısından yetişen ve şampiyonluk sevinci yaşayan sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı sezon başında İskoçya Ligi devi Rangers'a 6 milyon euro karşılığında satmış ve yerine Arthur Masuaku'yu getirmişti. Siyah - beyazlılarda Valerien Ismael'in ayrılığı sonrasında göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden istediği transferlerin listesini hazırladı...