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Son dakika: Her şey bir anda değişti! Michy Batshuayi, Süper Lig'e Fenerbahçe ile geri dönüyor!

01.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla mücadele eden Michy Batshuayi, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Santrfor arayışlarını sürdüren ve gündemine Mauro Icardi ile Luis Muriel'i alan Fenerbahçe, daha önce listesinde bulundurduğu Batshuayi için tekrar harekete geçti. Sarı - lacivertliler, Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de taraftarlar, gözünü santrfor transferine dikti. Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran sarı - lacivertlilerin gündemine birçok yeni isim gelmişti. Fenerbahçe'de golcü takviyesi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

BATSHUAYI GERİ DÖNEBİLİR

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak top koşturan ve siyah - beyazlı takımla çıktığı 42 resmi maçta 14 gol - 5 asistlik bir performans sergileyen Michy Batshuayi, bu sezon da Türkiye'de forma giyebilir...

FENERBAHÇE YENİDEN GÜNDEMİNE ALDI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; santrfor transferi için düğmeye basan Fenerbahçe, daha önce nabız yokladığı Michy Batshuayi'yi yeniden gündemine aldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

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Sarı - lacivertlilerin bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmek istediği öğrenildi.

TRANSFERDE RAKİP: SALERNITANA

Öte yandan Sky Sport'un haberine göre; İtalya Ligi Serie A ekibi Salernitana da Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak için Chelsea ile görüşmelerde bulunuyor. İki kulübün kiralama şartları konusunda anlaşma zemini aradığı ifade edildi.

MICHY BATSHUAYI FOTOĞRAFLARI

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