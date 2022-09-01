Son dakika: Her şey bir anda değişti! Michy Batshuayi, Süper Lig'e Fenerbahçe ile geri dönüyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de taraftarlar, gözünü santrfor transferine dikti. Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran sarı - lacivertlilerin gündemine birçok yeni isim gelmişti. Fenerbahçe'de golcü takviyesi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

BATSHUAYI GERİ DÖNEBİLİR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak top koşturan ve siyah - beyazlı takımla çıktığı 42 resmi maçta 14 gol - 5 asistlik bir performans sergileyen Michy Batshuayi, bu sezon da Türkiye'de forma giyebilir...

FENERBAHÇE YENİDEN GÜNDEMİNE ALDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; santrfor transferi için düğmeye basan Fenerbahçe, daha önce nabız yokladığı Michy Batshuayi'yi yeniden gündemine aldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sarı - lacivertlilerin bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmek istediği öğrenildi.

TRANSFERDE RAKİP: SALERNITANA

Öte yandan Sky Sport'un haberine göre; İtalya Ligi Serie A ekibi Salernitana da Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak için Chelsea ile görüşmelerde bulunuyor. İki kulübün kiralama şartları konusunda anlaşma zemini aradığı ifade edildi.