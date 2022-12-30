Son dakika: Herkesin konuştuğu karar için kim, ne dedi? Sivasspor - Galatasaray maçında iptal edilen gol için eski hakem ve yorumcuların yanıtı: "Anlayamadık!"

"OLMAYAN BİR KARAR, İNANAMIYORUM"

Bülent Yıldırım/beIN: "VAR'da görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu göstermedikçe VAR pozisyona dahil olamaz. Bu bir VAR protokolü. İspat yoksa, hakemin kararına karışamazsınız. Bence VAR, kalecinin nerede olduğunu unuttu ve yanlış yaptı. Robin Yalçın'ın sağ ayağının, kaleye daha yakın olduğunu düşünmüş olabilirler. Nelsson kale direğinde ve geride Sacha Boey de var. O da hizada olabilir. Burada ofsayt varsa, VAR çizgi çeker. Şüphe varsa, monitörde izletir. VAR, Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu düşünüyor ama yanlış. Burada ofsayt yok. Baştan sona yanlış bir uygulama. Sıra dışı bir hata. Olmayan bir ofsayt verildi, inanamıyorum. Bence hakem de çözemedi ama iptal etti."