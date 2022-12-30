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  4. Son dakika: Herkesin konuştuğu karar için kim, ne dedi? Sivasspor - Galatasaray maçında iptal edilen gol için eski hakem ve yorumcuların yanıtı: "Anlayamadık!"

Son dakika: Herkesin konuştuğu karar için kim, ne dedi? Sivasspor - Galatasaray maçında iptal edilen gol için eski hakem ve yorumcuların yanıtı: "Anlayamadık!"

30.12.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka; sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivasspor'un 50. dakikada attığı golün iptal edilmesi maçın önüne geçmişti. Spor yorumcuları ve eski hakemler, pozisyonu değerlendirdi. Eski hakem Deniz Çoban'ın "Burada skandal bir hata var" sözleri ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etmiş ve deplasmanda aldığı bu galibiyet sonrasında 2022 yılını lider kapatmıştı. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Dries Mertens ve 90+5. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetmişti. Sivasspor'un tek sayısı ise 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan gelmişti.

Ev sahibi ekip, 50. dakikada Ulvestad ile golü bulmuş ve skoru 1-1'e getirmişti. Hakem Erkan Özdamar, VAR'ın önerisinin ardından pozisyonu izlemiş ve Sivasspor'un golünü iptal etmişti. Özdamar'ın iptal kararının nedeni öğrenilemezken, Sivasspor cephesi maç sonunda isyan etmişti. Spor yorumcuları ve eski hakemler, Sivasspor'un iptal edilen golüne dair çarpıcı yorumlarda bulundular. İşte yorumlar...

GOLÜN İPTALİ DOĞRU MU?

"OLMAYAN BİR KARAR, İNANAMIYORUM"

"OLMAYAN BİR KARAR, İNANAMIYORUM"

Bülent Yıldırım/beIN: "VAR'da görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu göstermedikçe VAR pozisyona dahil olamaz. Bu bir VAR protokolü. İspat yoksa, hakemin kararına karışamazsınız. Bence VAR, kalecinin nerede olduğunu unuttu ve yanlış yaptı. Robin Yalçın'ın sağ ayağının, kaleye daha yakın olduğunu düşünmüş olabilirler. Nelsson kale direğinde ve geride Sacha Boey de var. O da hizada olabilir. Burada ofsayt varsa, VAR çizgi çeker. Şüphe varsa, monitörde izletir. VAR, Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu düşünüyor ama yanlış. Burada ofsayt yok. Baştan sona yanlış bir uygulama. Sıra dışı bir hata. Olmayan bir ofsayt verildi, inanamıyorum. Bence hakem de çözemedi ama iptal etti."

"YANLIŞ, SKANDAL"

"YANLIŞ, SKANDAL"

Deniz Çoban: "Golün iptali yanlış. Burada skandal bir hata mevcut. Bu hata da VAR'ın."

"KANIT LAZIM, GÖREMEDİK"

"KANIT LAZIM, GÖREMEDİK"

Lale Orta: "VAR çağırıyorsa, kanıt lazım. Biz bunu göremedik. Kanıtlamadan neyi iptal ediyorsunuz? Taradım ama ofsayt göremedim. Karar yanlış. VAR hakeminin hatası kadar, orta hakemin kararı da yanlış."

"OFSAYT YOK"

"OFSAYT YOK"

Fırat Aydınus: "Bu pozisyonda ofsayt yok."

"AĞIR TETİKÇİLİK"

"AĞIR TETİKÇİLİK"

Ahmet Çakar: "G.Antep'te Atilla Karaoğlan'dan sonra Sivas'ta Ekrem Özdamar ağır tetikçilik yaparak aldıkları FIFA kokartlarının diyetlerini rezilce ödüyorlar. Ey Özdamar askerlik yapmadın ama müthiş tetikçilik yapıyorsun. Ey TFF Başkanı Büyükekşi, sen bu işin neresindesin?"

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