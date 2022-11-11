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  4. Son dakika: İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı'dan sonra yine karşı karşıyalar! Fenerbahçe ve Galatasaray, Moussa Dembele için yarışıyor...

Son dakika: İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı'dan sonra yine karşı karşıyalar! Fenerbahçe ve Galatasaray, Moussa Dembele için yarışıyor...

11.11.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil sahanın dışında bu kez transferde karşı karşıya geldi. Daha önce İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Akbaba transferlerinde yarışan Süper Lig'in iki dev kulübünün hedefindeki ismin Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele için temasa geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe ile 3. sırada yer alan Galatasaray, daha önce birçok kez olduğu gibi yine transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in iki dev kulübü, son dönemde İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Akbaba gibi isimlerin transferinde yarışa girmişti. Bu oyuncuların ardından sıradaki yıldızın Moussa Dembele olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY KARŞI KARŞIYA

HAREKETE GEÇTİLER

HAREKETE GEÇTİLER

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Fransa Ligue 1 devi Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Dembele'yi kadroya katmak için harekete geçti.

BEDAVA TRANSFER PLANI

BEDAVA TRANSFER PLANI

İki kulübün de hedefinin Mali asıllı Fransız golcüyü sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden transfer etmek olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK

SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK

26 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinden gelen kontrat yenileme teklifini geri çevirmiş ve kariyerine başka bir kulüpte devam etmek istediğini kulübe bildirmişti.

YILLARDIR İSTENİYOR

YILLARDIR İSTENİYOR

Fenerbahçe ve Galatasaray, Moussa Dembele için yıllardır girişimlerde bulunmuş ancak transferi gerçekleştirememişlerdi.

12 MAÇA ÇIKTI

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Lyon formasıyla 12 resmi maça çıkan Dembele, 2 gol kaydetti.

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