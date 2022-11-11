Son dakika: İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı'dan sonra yine karşı karşıyalar! Fenerbahçe ve Galatasaray, Moussa Dembele için yarışıyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe ile 3. sırada yer alan Galatasaray, daha önce birçok kez olduğu gibi yine transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in iki dev kulübü, son dönemde İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Akbaba gibi isimlerin transferinde yarışa girmişti. Bu oyuncuların ardından sıradaki yıldızın Moussa Dembele olduğu ortaya çıktı.