Son dakika: İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı'dan sonra yine karşı karşıyalar! Fenerbahçe ve Galatasaray, Moussa Dembele için yarışıyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe ile 3. sırada yer alan Galatasaray, daha önce birçok kez olduğu gibi yine transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in iki dev kulübü, son dönemde İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Akbaba gibi isimlerin transferinde yarışa girmişti. Bu oyuncuların ardından sıradaki yıldızın Moussa Dembele olduğu ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Fransa Ligue 1 devi Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Dembele'yi kadroya katmak için harekete geçti.
İki kulübün de hedefinin Mali asıllı Fransız golcüyü sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden transfer etmek olduğu aktarıldı.
26 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinden gelen kontrat yenileme teklifini geri çevirmiş ve kariyerine başka bir kulüpte devam etmek istediğini kulübe bildirmişti.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Moussa Dembele için yıllardır girişimlerde bulunmuş ancak transferi gerçekleştirememişlerdi.
Bu sezon Lyon formasıyla 12 resmi maça çıkan Dembele, 2 gol kaydetti.