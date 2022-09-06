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Son dakika: 'İstanbul'a geliyor!' Wanda Nara, Galatasaray için ateşi yaktı! Mauro Icardi transferi için taraftarı heyecanlandıran sözler...

06.09.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılı taraftarlar; sabırsızlıkla Mauro Icardi transferini beklerken, yönetim de dört koldan anlaşma sağlamak için girişimlerini sürdürüyor. Arjantinli futbolcu için Galatasaray ile görüşmelerini gerçekleştiren Wanda Nara'dan camiayı heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarı artık Mauro Icardi'yi bekliyor! Sarı - kırmızılı ekibin bir süredir hedefinde yer alan Arjantinli yıldızın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Yönetimi, Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile görüşmelerini sürdürüyordu.

Daha önce iki kez görüşen taraflar arasında anlaşmanın çok yakın olduğu ve transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala imzanın atılacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

WANDA NARA AÇIKLADI

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Sarı - kırmızılıların yanı sıra Sevilla ile de görüşen Wanda Nara'dan taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Transfer için konuşan Nara, "Türkiye'de yaşamak isterim. Bakalım böyle bir şey gerçekleşecek mi? Türkiye'de 6-7 kez tatil yaptım ve orası gerçekten sevdiğim bir ülke." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada "Transfer bitmiş, hayırlı olsun" şeklinde yorumlarda bulundular.

İSTANBUL'A GELİYOR

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Öte yandan Arjantinli futbolcunun da çarşamba günü İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oynayan oyuncularımızdan hiçbiri ayrılmayacak. Kaan Ayhan ve Icardi girişimleri devam ediyor. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Herkes çok iyi kadrolar kurdu. Eğer planlarımız istediğimiz gibi gitmezse devre arasında bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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