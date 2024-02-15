SON DAKİKA |İstanbul deprem raporu! Valilik duyurdu: 1428 okul riskli

Son dakika:İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı. Valilik tarafından açıklanan raporda şu tespitler yer aldı:

İstanbul’daki okullarda yapılan incelemede okulların 1428’inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481’i yıkılıp yeniden yapılmış, 799’u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

