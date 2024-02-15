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  4. SON DAKİKA |İstanbul deprem raporu! Valilik duyurdu: 1428 okul riskli

SON DAKİKA |İstanbul deprem raporu! Valilik duyurdu: 1428 okul riskli

15.02.2024 11:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstnabul'daki okulların deprem raporu açıklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Son dakika:İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı. Valilik tarafından açıklanan raporda şu tespitler yer aldı:

İstanbul’daki okullarda yapılan incelemede okulların 1428’inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481’i yıkılıp yeniden yapılmış, 799’u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:

İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır.

Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:

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