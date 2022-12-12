Son dakika: Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yine engel oluyor! Galatasaray'ın da istediği Memphis Depay için dev yarış...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş şekilde giren Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor. Sezonun geri kalanında hedeflediği şampiyonluğu elde etmek isteyen sarı - lacivertlilerde transfer için kollar sıvanmıştı.
Öncelikli olarak savunma ve hücum hattına transfer isteyen teknik direktör Jorge Jesus'un talebini geri çevirmek istemeyen yönetim, gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı.
Fanatik'in haberine göre; listesinde birçok ismi bulunduran Fenerbahçe'nin ilk adayı, Barcelona'nın kadroda düşünmediği Memphis Depay...
İspanya La Liga devinin bonservis bedeli olarak 5 milyon euro'luk bir gelir beklediği kaydedilirken, Fenerbahçe'ye sürpriz bir rakibin çıktığı ifade edildi.
Hollanda'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte İtalya Ligi Serie A devi Roma'nın Memphis Depay için devreye girdiği yazıldı.
Daha önce Andrea Belotti transferinde de Fenerbahçe'nin karşısına çıkan Jose Mourinho'nun oyuncuyu özellikle istediği ve şartların zorlanmasını talep ettiği aktarıldı.