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  4. Son dakika: Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yine engel oluyor! Galatasaray'ın da istediği Memphis Depay için dev yarış...

Son dakika: Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yine engel oluyor! Galatasaray'ın da istediği Memphis Depay için dev yarış...

12.12.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe, peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsılmıştı. Sarı - lacivertlilerde Joao Pedro'nun en az 3 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, Ekvador Milli Takımı ile katıldığı Dünya Kupası'nda sakatlanan Enner Valencia'nın da Trabzonspor maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edilmişti. Sarı - lacivertliler, Memphis Depay'ı gündemine aldı ancak Jose Mourinho engeliyle karşılaştı.

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş şekilde giren Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor. Sezonun geri kalanında hedeflediği şampiyonluğu elde etmek isteyen sarı - lacivertlilerde transfer için kollar sıvanmıştı.

MOURINHO'DAN FENERBAHÇE'YE ENGEL

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ GÜNDEMDE

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ GÜNDEMDE

Öncelikli olarak savunma ve hücum hattına transfer isteyen teknik direktör Jorge Jesus'un talebini geri çevirmek istemeyen yönetim, gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı.

İLK ADAY: DEPAY

İLK ADAY: DEPAY

Fanatik'in haberine göre; listesinde birçok ismi bulunduran Fenerbahçe'nin ilk adayı, Barcelona'nın kadroda düşünmediği Memphis Depay...

SÜRPRİZ RAKİP

SÜRPRİZ RAKİP

İspanya La Liga devinin bonservis bedeli olarak 5 milyon euro'luk bir gelir beklediği kaydedilirken, Fenerbahçe'ye sürpriz bir rakibin çıktığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI BİTER BİTMEZ...

DÜNYA KUPASI BİTER BİTMEZ...

Hollanda'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte İtalya Ligi Serie A devi Roma'nın Memphis Depay için devreye girdiği yazıldı.

YİNE MOURINHO

YİNE MOURINHO

Daha önce Andrea Belotti transferinde de Fenerbahçe'nin karşısına çıkan Jose Mourinho'nun oyuncuyu özellikle istediği ve şartların zorlanmasını talep ettiği aktarıldı.

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