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Son dakika: O detay maç sonunda ortaya çıktı! Trabzonspor - Galatasaray derbisinde penaltı tartışması...

29.08.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma boyunca iki takım da birçok pozisyona girdi ancak golle değerlendiremedi. Sarı - kırmızıların 3. dakikada geliştirdiği atakta Haris Seferovic'in vuruşunun Torreira'dan geri döndüğü görülmüştü. Ancak maç sonunda ortaya çıkan görüntüde topun, Larsen'in eline çarptığı ortaya çıktı. Hakem Ali Palabıyık ise pozisyonda devam kararı verdi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Bordo - mavili taraftarların tıklım tıklım doldurduğu Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında meydana gelen pozisyonun detayı ise maç sonunda sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÖNCE TORREIRA'YA ÇARPTIĞI GÖRÜLDÜ

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Galatasaray'da Haris Seferovic'in ceza sahası buluştuğu topa yaptığı vuruşun tam köşeye gidecekken Torreira'ya çarptığı görülmüş ve sarı - kırmızılı takım gol fırsatından yararlanamamıştı.

DETAY ORTAYA ÇIKTI

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Pozisyonla ilgili en net görüntü ise müsabakanın ardından ortaya çıktı. Galatasaray'ın İsviçreli golcüsünün şutunda topun Torreira'ya çarpmasının ardından Trabzonsporlu Larsen'in eline çarptığı görüldü.

HAKEM "DEVAM" DEDİ

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Hakem Ali Palabıyık ise pozisyonda devam kararı vermişti.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Galatasaraylı taraftarlar, Seferovic'in vuruşuyla ilgili farklı bir açının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada pozisyonun penaltı olduğuna yönelik isyan etti.

TRABZONSPOR - GALATASARAY

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