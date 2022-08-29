Son dakika: O detay maç sonunda ortaya çıktı! Trabzonspor - Galatasaray derbisinde penaltı tartışması...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Bordo - mavili taraftarların tıklım tıklım doldurduğu Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında meydana gelen pozisyonun detayı ise maç sonunda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Galatasaray'da Haris Seferovic'in ceza sahası buluştuğu topa yaptığı vuruşun tam köşeye gidecekken Torreira'ya çarptığı görülmüş ve sarı - kırmızılı takım gol fırsatından yararlanamamıştı.
Pozisyonla ilgili en net görüntü ise müsabakanın ardından ortaya çıktı. Galatasaray'ın İsviçreli golcüsünün şutunda topun Torreira'ya çarpmasının ardından Trabzonsporlu Larsen'in eline çarptığı görüldü.
Hakem Ali Palabıyık ise pozisyonda devam kararı vermişti.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
Galatasaraylı taraftarlar, Seferovic'in vuruşuyla ilgili farklı bir açının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada pozisyonun penaltı olduğuna yönelik isyan etti.
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