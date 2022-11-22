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Son dakika: 'Sezonun seyrini değiştirecek transfer!' Moussa Dembele'nin menajeri, Fenerbahçe derken Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

22.11.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dört yıldır beklenen Dünya Kupası gelmiş ve liglere ara verilmişti. Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda Fenerbahçe, ikinci sırada ise Galatasaray yer almıştı. Aralarında iki puan fark olan bu iki dev, transferde de karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılarda Erden Timur'un Fransa'ya gideceği ve bu ziyaret sonrasında Fenerbahçe'nin de istediği bilinen santrfor oyuncusu Moussa Dembele'nin menajerini İstanbul'a davet edeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yaşanan zirve yarışı, transfere de sirayet etti. Aralarında 2 puan fark bulunan lider Fenerbahçe ile ikinci sıradaki Galatasaray, daha önceki sezonlarda olduğu gibi yine bir transferde karşı karşıya geldi. Yakın geçmişte Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerin transferlerinde yarışan iki dev, bu kez Moussa Dembele'nin peşine düşmüştü.

MOUSSA DEMBELE'NİN MENAJERİ GALATASARAY İÇİN GELİYOR

SEFEROVIC KİRALANMIŞTI

SEFEROVIC KİRALANMIŞTI

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, Benfica'dan santrfor oyuncusu Haris Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

OCAK AYINDA GÖNDERME PLANI

OCAK AYINDA GÖNDERME PLANI

Oyuncunun performansından memnun olmayan sarı - kırmızılıların devre arasında oyuncuyu Benfica'ya göndermeyi düşündüğü aktarıldı.

ERDEN TİMUR, FRANSA'YA GİDİYOR

ERDEN TİMUR, FRANSA'YA GİDİYOR

Fanatik'in haberine göre; Seferovic ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, sezon sonunda Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele için bu hafta içerisinde Fransa'ya gidecek.

SEZON SONUNA BIRAKMAK İSTEMİYOR

SEZON SONUNA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sarı - kırmızılıların planının transferi sezon sonuna bırakmadan ocak ayında bitirmek olduğu belirtildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Adı, Fenerbahçe ile de anılan yıldız golcü için Lyon'la anlaşma zemini oluşturmak isteyen Galatasaray'ın Fransa'da yapılacak görüşmenin ardından oyuncunun menajerini İstanbul'a davet edeceği aktarıldı.

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