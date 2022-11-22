Son dakika: 'Sezonun seyrini değiştirecek transfer!' Moussa Dembele'nin menajeri, Fenerbahçe derken Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yaşanan zirve yarışı, transfere de sirayet etti. Aralarında 2 puan fark bulunan lider Fenerbahçe ile ikinci sıradaki Galatasaray, daha önceki sezonlarda olduğu gibi yine bir transferde karşı karşıya geldi. Yakın geçmişte Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerin transferlerinde yarışan iki dev, bu kez Moussa Dembele'nin peşine düşmüştü.