Son dakika: 'Sezonun seyrini değiştirecek transfer!' Moussa Dembele'nin menajeri, Fenerbahçe derken Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yaşanan zirve yarışı, transfere de sirayet etti. Aralarında 2 puan fark bulunan lider Fenerbahçe ile ikinci sıradaki Galatasaray, daha önceki sezonlarda olduğu gibi yine bir transferde karşı karşıya geldi. Yakın geçmişte Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerin transferlerinde yarışan iki dev, bu kez Moussa Dembele'nin peşine düşmüştü.
Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, Benfica'dan santrfor oyuncusu Haris Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Oyuncunun performansından memnun olmayan sarı - kırmızılıların devre arasında oyuncuyu Benfica'ya göndermeyi düşündüğü aktarıldı.
Fanatik'in haberine göre; Seferovic ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, sezon sonunda Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele için bu hafta içerisinde Fransa'ya gidecek.
Sarı - kırmızılıların planının transferi sezon sonuna bırakmadan ocak ayında bitirmek olduğu belirtildi.
Adı, Fenerbahçe ile de anılan yıldız golcü için Lyon'la anlaşma zemini oluşturmak isteyen Galatasaray'ın Fransa'da yapılacak görüşmenin ardından oyuncunun menajerini İstanbul'a davet edeceği aktarıldı.