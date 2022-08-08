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Son dakika spor haberi: Spor yazarları Antalyaspor Galatasaray maçını değerlendirdi! "Yazık bu futbolculara... Ayıp!"

08.08.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de sezonu Antalyaspor karşısında resmen açan Galatasaray rakibini son dakikalara girilirken buldukları gollerle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede 3 puanın sahibi Sarı-Kırmızılı ekip olurken, mücadelenin ardından spor yazarları Antalyaspor Galatasaray karşılaşmasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu geçtiğimiz seneyi 59 puanla 7. sırada tamamlayan Antalyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf mücadelenin son dakikalarında attığı golle rakibini 1-0 yenen Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar lige 3 puanla başlamayı başardı.

GOMIS GİRDİ GOLÜNÜ ATTI!

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu Bafetimbi Gomis, topla ilk buluşmasında golünü kaydederken takımına da 3 puanı getiren isim oldu.

Mücadelenin ardından spor yazaları Antalyaspor Galatasaray karşılaşmasına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

Spor yazarları Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi!

GALATASARAY İYİ YOLDA (Mehmet Demirkol / Fanatik)

GALATASARAY İYİ YOLDA (Mehmet Demirkol / Fanatik)
İki büyük silah Kerem ve Yunus’un hem Seferovic’le pas pasa bağlantıları henüz istenen seviyede değil. Diğer olgunlaşması gereken durum ise Boey ve Aanholt ile koridor paylaşımları. Henüz iyi birer tandem oluşturduklarını söylemek zor. Galatasaray’ın özellikle bu tip takımlara karşı akın yönünü hızlı değiştirme konusunda daha yaratıcı ve ısrarlı olması lazım.

SINIF ATLAMALATI SÜRPRİZ OLMAZ

SINIF ATLAMALATI SÜRPRİZ OLMAZ
Mertens ve Torreira sonrası bu açıdan sınıf atlamaları hiç de sürpriz olmaz. Bu takımın tamamını etkileyecektir. Akbaba ve Berkan’la dün olmadı. Golde Seferovic’in güçlü pivot performansı sonrası golü yaratan paslaşan 3 oyuncunun da sonradan oyuna girenler olması Okan Buruk açısından moral verici bir artı olacak. Basit oyunla ama ustalıkla gelen şık bir gol oldu. En zor maçı maç içi dalgalanmalara rağmen koparabilmek önemli. Bek sorununu halledebilirse Galatasaray bu yıl iş yapar.

KARPUZ YETİŞİR (Erman Toroğlu / Fotomaç)

KARPUZ YETİŞİR (Erman Toroğlu / Fotomaç)
Şu görülüyor ki Galatasaray bu sene şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak. Aynı cümleleri Antalya için de söyleyebilirim. Nuri Şahin de Antalyaspor'a kişilikli futbol oynatıyor. Nokta transferler yaptılar, boş yere para harcamadılar.
Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim; bu kadar paralar verip transferler yapıyorsunuz ancak bu zeminde ancak karpuz yetişir. Yazık değil mi futbolculara. Bu tip zeminler sakatlık getirir. Sakın bana "Antalya sıcak hakim olamıyoruz" gibi şeyler söylemeyin. İspanya'nın Barselona şehri Antalya'dan daha soğuk değil. Bakın bakalım stadın zeminlerine... Ayıp oluyor!

YENİ GALATASARAY ESKİ YILDIZLARIYLA (Serdar Ali Çelikler / Habertürk)

YENİ GALATASARAY ESKİ YILDIZLARIYLA (Serdar Ali Çelikler / Habertürk)
Frederik Midtsjo çok iyi bir izlenim bıraktı. Futbolu bilen, çok iyi bir orta saha oyuncusu görüntüsü verdi. Tek başına iyice düşen Oliviera da dahil orta sahayı tek başına tuttu. Son dakikada da "Benim işim değil" demeden ön alan koşusu yaparak asiste adını yazdırdı.
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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Erman Toroğlu Antalyaspor galatasaray
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