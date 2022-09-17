Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğu yine el değiştirdi! İşte puan durumu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Younes Belhanda, 75. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 84. dakikada Britt Assombalonga kaydetti.

Karşılaşmada Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu 8. dakikada, Nakajima ise 61. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Adana Demirspor'da ise Rakitskyi 39. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

BEŞİKTAŞ BERABERE KALDI

Saat 20.00'da oynanan bir diğer maçta ise Beşiktaş, İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah - beyazlıların gollerini 8. dakikada Kevin N'Koudou ve 39. dakikada Wout Weghorst kaydetti. İstanbulspor'un sayıları ise 26. dakikada Emir Kaan ve 86. dakikada Ali Yaşar'dan geldi.

YENİ LİDER ADANA DEMİRSPOR

Bu sonuçların ardından Beşiktaş, 14 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan İstanbulspor, 5 puanla 15. sırada yer buldu.

Üst üste 2. galibiyetini alan Adana Demirspor ise puanını 16'ya yükselterek Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Süper Lig'de oluşan yeni puan durumu ise şu şekilde;