SON DAKİKA: Süper Lig’de fikstür çekildi, ilk hafta programı belli oldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un derbi haftaları

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi bugün saat 15.00'te Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Fikstür çekimi Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapıldı Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi şampiyonluk mücadelesinde yer almayı hedefleyen takımların fikstürü ise dikkatle takip edildi.
EYÜPSPOR - KONYASPOR
ANTYALYASPOR - KASIMPAŞA
TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR
SAMSUNSUPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
GAZİANTEP FK - GALATASARAY
FENERBAHÇE - ALANYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR (5. HAFTA)
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ (8. HAFTA)
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE (11. HAFTA)
GALATASARAY - TRABZONSPOR (11. HAFTA)
FENERBAHÇE - GALATASARAY (14. HAFTA)
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ (16. HAFTA)
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE (22. HAFTA)
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY (25. HAFTA)
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ (28. HAFTA)
TRABZONSPOR - GALATASARAY (28. HAFTA)
GALATASARAY - FENERBAHÇE (31. HAFTA)
BŞEİKTAŞ - TRABZONSPOR (33. HAFTA)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmî takvime göre, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak.
Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
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