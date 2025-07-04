SON DAKİKA: Süper Lig’de fikstür çekildi, ilk hafta programı belli oldu! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un derbi haftaları

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi bugün saat 15.00'te Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Fikstür çekimi Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapıldı Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi şampiyonluk mücadelesinde yer almayı hedefleyen takımların fikstürü ise dikkatle takip edildi.

SEZONUN İLK HAFTASININ PROGRAMI

EYÜPSPOR - KONYASPOR

ANTYALYASPOR - KASIMPAŞA

TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR

SAMSUNSUPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR

GAZİANTEP FK - GALATASARAY

FENERBAHÇE - ALANYASPOR

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ

DERBİ HAFTALARI AÇIKLANDI

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR (5. HAFTA)

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ (8. HAFTA)

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE (11. HAFTA)

GALATASARAY - TRABZONSPOR (11. HAFTA)

FENERBAHÇE - GALATASARAY (14. HAFTA)

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ (16. HAFTA)

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE (22. HAFTA)

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY (25. HAFTA)

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ (28. HAFTA)

TRABZONSPOR - GALATASARAY (28. HAFTA)

GALATASARAY - FENERBAHÇE (31. HAFTA)

BŞEİKTAŞ - TRABZONSPOR (33. HAFTA)

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmî takvime göre, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak.

Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

İŞTE SÜPER LİG'DE İLK YARININ FİKSTÜRÜ