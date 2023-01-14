Son dakika: Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Emre Belözoğlu, İlhan Palut'u hedef aldı! "Benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor!"

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo - mavililere galibiyeti getiren golü 21. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti. Başakşehir, bu skorun ardından 4 maç aradan sonra yenilgi aldı ve 34 puanda kalarak 3. sırada yer buldu.
Turuncu - lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu.
Belözoğlu'nun arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile ilgili kullandığı sözler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte o sözler...
Oyun felsefesini değiştirmeye öncülük etmeye çalıştıklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "Türkiye'deki oyun mentalitesinin ve felsefesinin değişmesi gerekiyor. Biz de buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Mutlaka hatalarımız vardır. Hatalarımız vardır. Oyunda yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar ortaya çıkıyor." dedi.
İlhan Palut'un kendilerinden rahatsız olduklarını dile getiren Belözoğlu, "İlhan Palut bizden rahatsız. Benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor. Bizim erken çıktığımızı düşünüyor. O bizden rahatsız ama biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var." ifadelerini kullandı.
Palut'un sözlerinin futbolu geriye götüreceğini savunan genç çalıştırıcı, "Bu başka bir konu aslında. Birileri bir şekilde bu mesleği yapmaya çalışıyor. 23 sene futbol oynadım. Hak ettiğimin dışında bir şey istemedim. Birbirimize bu tarz yakıştırmalar yapmak bizleri geriye götürür." şeklinde konuştu.