Son dakika: Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Emre Belözoğlu, İlhan Palut'u hedef aldı! "Benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor!"

"BENDEN VE NURİ ŞAHİN'DEN RAHATSIZ"

İlhan Palut'un kendilerinden rahatsız olduklarını dile getiren Belözoğlu, "İlhan Palut bizden rahatsız. Benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor. Bizim erken çıktığımızı düşünüyor. O bizden rahatsız ama biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var." ifadelerini kullandı.