SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Emre Belözoğlu, İlhan Palut'u hedef aldı! "Benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor!"

Son dakika: Süper Lig'de ortalık fena karıştı! Emre Belözoğlu, İlhan Palut'u hedef aldı! "Benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor!"

14.01.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Medipol Başakşehir, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 4 maç aradan sonra yenilen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Genç teknik adamın, "İlhan Palut, benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor" sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo - mavililere galibiyeti getiren golü 21. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti. Başakşehir, bu skorun ardından 4 maç aradan sonra yenilgi aldı ve 34 puanda kalarak 3. sırada yer buldu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FLAŞ SÖZLER

Turuncu - lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu.

Belözoğlu'nun arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile ilgili kullandığı sözler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte o sözler...

"ÖNCÜLÜK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"ÖNCÜLÜK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Oyun felsefesini değiştirmeye öncülük etmeye çalıştıklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "Türkiye'deki oyun mentalitesinin ve felsefesinin değişmesi gerekiyor. Biz de buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Mutlaka hatalarımız vardır. Hatalarımız vardır. Oyunda yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar ortaya çıkıyor." dedi.

"BENDEN VE NURİ ŞAHİN'DEN RAHATSIZ"

"BENDEN VE NURİ ŞAHİN'DEN RAHATSIZ"

İlhan Palut'un kendilerinden rahatsız olduklarını dile getiren Belözoğlu, "İlhan Palut bizden rahatsız. Benden ve Nuri Şahin'den rahatsızlık duyuyor. Bizim erken çıktığımızı düşünüyor. O bizden rahatsız ama biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var." ifadelerini kullandı.

"BİZİ GERİYE GÖTÜRÜR"

"BİZİ GERİYE GÖTÜRÜR"

Palut'un sözlerinin futbolu geriye götüreceğini savunan genç çalıştırıcı, "Bu başka bir konu aslında. Birileri bir şekilde bu mesleği yapmaya çalışıyor. 23 sene futbol oynadım. Hak ettiğimin dışında bir şey istemedim. Birbirimize bu tarz yakıştırmalar yapmak bizleri geriye götürür." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig İlhan Palut Konyaspor Trabzonspor Başakşehir Emre Belözoğlu son dakika haberler son dakika haberleri Defne Samyeli Hande Yener dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to iyet başakşehi sahne kıyafetleri

En Çok Okunan Haberler

Ehliyet alacaklar dikkat! Yaş şartı değişti

Ehliyet alacaklar dikkat! Yaş şartı değişti

Poşet poşet doğal gaz! Tarladan eve böyle taşıyorlar

Poşet poşet doğal gaz! Tarladan eve böyle taşıyorlar

Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'e esti gürledi!

Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'e esti gürledi!

FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı!

FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı!

Açtı ağzını, yumdu gözünü! 'Beni satan adamı...'

Açtı ağzını, yumdu gözünü! 'Beni satan adamı...'

Dünya bu pozisyonu konuşuyor! Ofsayt mı?

Dünya bu pozisyonu konuşuyor! Ofsayt mı?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.