Son dakika: 'Takımı sabote ediyor!' Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e olay sözler...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka; 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, siyah - beyazlı takımın oynadığı futbol, taraftarlar tarafından tepki toplamıştı.

Spor yazarları, İstanbulspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleyi köşelerinde değerlendirdiler. Yazarlar, siyah - beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'i eleştirdi.

İŞTE YAZARLARIN YORUMLARI;

"ISMAEL İÇİN ZİLLER ÇALIYOR"

ERMAN TOROLU/SABAH: Birinin mali değeri 12.3 milyon Euro, Diğerinin 123 milyon 680 bin Euro… Ama sahadaki oyuna bakıyorsunuz hiç de öyle değil. İstanbulspor amatörce mücadele ediyor, yardımlaşıyorlar, rahat rahat oynuyorlar, kaybedecek bir şeyleri yok. Beşiktaş maçı 2-1 önde götürdü ancak o arada vitesi yükseltip üçüncüyü bulamadı o zaman da sinir yaptılar. Bu yazıyı yazarken dakika 89'du. Maçı Beşiktaş alabilir, pozisyonlar da var. Ama hakkı mı? Hayır... Beraberlik iki takım için de adaletli bir skor. Beşiktaş teknik direktörü için ziller çalmaya başladı. Çünkü takım iyi oynamıyor. Bazı oyuncularda inanılmaz düşüş var. Bunun sebebi saha mı saha dışı mı bunu da çözecek olan Beşiktaş yönetimi.

"İLK KEZ ZEVK VERMEDİ"

ALİ ECE/FANATİK: Beşiktaş, ilk yarıda Valerien Ismael geldiğinden beri en önemli özelliği olan tam saha presi yapamadı. İstanbulspor’un 3-4-2-1 formasyonu kadar, Beşiktaş kenar forvetlerinin etkisizliği, özellikle de NKoudou’nun sayısız top kaybı rakip ceza alanına yeteri kadar yüklenememesine sebep oldu. Beşiktaş vitesi yükseltemedi, sezon başından beri oyunu ilk kez futbol adına zevk vermedi. Yine ilk kez bu sezon Ghezzal’ı çok aradı. Üstüne bir de frikikten bir tane daha yedi: Artık Ersin’e mi, gereksiz ötesi faul yapan Welinton’a mı ihale çıkar bilemem ama Fenerbahçe derbisi öncesinde milli maç arasında Beşiktaş’ın kolektif açıdan toparlanması şart.

"TAKIMI SABOTE EDİYOR"

AHMET ÇAKAR/SABAH: Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael galiba hoca falan değil. Yönetimin emirlerini uygulayan ve takımını sabote eden bir şahıs. Neden mi? Yönetim emretti, 'kaleci Ersin sözleşme imzalamıyor, oynatma' dediler. 'Emredersiniz' dedi. Ersin sözleşmeyi imzaladı, 'oynatabilirsin' dediler, Valerien yine 'emredersiniz' dedi. Hem Ersin'i kaybetti hem de belki takımı. Takım oynamıyor, Başakşehir maçında da oynamamıştı dün de oynamadı. Pas kayıpları, özellikle Josef ve Fernandes'in hücuma hiç destek verememeleri, bütün ofansif organizasyonu temelden sarstı.

"KUŞ MİSALİ UÇTU GİTTİ"

BİLAL MEŞE/MİLLİYET: Tek farklı galibiyetlerin üç puan adına garantisi yoktur. Nitekim, Kartal bu farkı artırma adına her yolu denedi, gelin görün ki ne vites yükseltebildi, ne de o baskı özelliğini sahneye koyamazken, rakibinin de iştahını kabarttı! Nitekim Kartal’ın skoru koruma içgüdüsü, son 15 dakikalık bölümünde oyunun kontrolünü ev sahibi takım ele geçirdi. Öyle ki siyah - beyazlı futbolcular, rakibin ofansif girişimlerini fauller yaparak durdurmaya çalıştılar! Nitekim bu negatif görüntü Kartal’a pahalıya mal oldu! 86’da Ali Yaşar, serbest vuruşundan harika bir gol atarak, skoru eşitledi. Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz, Beşiktaş, özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla puan kaybına adeta davetiye çıkardı, iki puan kuş misali uçup gitti!

"PLANLAMADA ÖNEMLİ YANLIŞLIK VAR"

SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ: Ersin'in yediği iki gol de rakibe hediyeydi. İlk gol geçen hafta Emre'nin kapadığı köşeden yediği golün benzeriydi. İkincisinde adımlama yanlışlığı Ersin'e yakışmadı. Beşiktaş'ta kalede sorun var. Mert Günok ne durumda bilmiyorum ama iyileşmesini dört gözle bekliyoruz. Beşiktaş'ın dün en iyisi Masuaku'ydu. Weghorst da yine çdk koştu, arkadaşlarını ateşlemeye çalıştı. Salih, Gedson ve Tayyip Talha haricinde vasatı aşan oyuncu yok gibiydi. Josef'in sakatlık ve ceza sonrası maç eksikliği Beşiktaş'ın gücünü de aksattı. Yeni transfer Tayyip Talha oyundan kaldığı süre içinde görevini yaptı. Sakatlığı şanssızlığı oldu, geçmişler olsun. Saatli bomba Welinton hala forma giyiyorsa Beşiktaş'ın futbol planlamasında önemli bir yanlışlık var. Dünkü puan kaybı önemlidir, normal, karşılamıyorum. Beşiktaş böyle oynamaya devam ederse bu sezon yine hüsran yaşanır. 15 günlük arada Valerien Ismael gereken önlemleri almalı.

"BEŞ DEĞİŞİKLİK HAKKI DA İŞE YARAMIYOR"

ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: Beşiktaş temposunu kaybetmiş… Savunma, orta alan, ileri uç iletişimi de arızalı. Hele Weghorst’a yardım edemiyor arkadaşları. Bir nokta daha… Bazen beş değişiklik hakkı da işe yaramıyor… Giren çıkanı aratıyor. Tayyip Taha sağlık nedeniyle çıktı ama ötekiler tedbiren, taktik değişikliklerdi. Hiçbiri işe yaramadı.

"BU MAÇI ANLATMAK ÇOK ZOR"

ALİ GÜLTİKEN/SABAH: Ligde yeni bir takım olmasına rağmen İstanbulspor, Beşiktaş'ı çok zorladı ve Kartal'ın uygulamak istediğini her sistemi bozdu. Beşiktaş en az rakip ceza sahasına girdiği maçlardan birini oynadı. Çünkü orta alan ve savunma, oyunun genelinde birbirinden fazla kopuk kaldı. İstanbulspor'un peş peşe yakaladığı serbest vuruşlar bu durumu gayet iyi özetliyor. Beşiktaş'ın bu sezon en önemli özelliklerinden bir tanesi oyun içinde tekrar reaksiyon gösterebilmesiydi. Fakat son bölümde o istenileni yapamadı. Bu durum çok mazeretlerle açıklanabilecek bir durum değil. Tamamen takımın zihinsel hazırlığı ve saha uygulamasıyla alakalı. Başakşehir karşılaşmasında rakip çok daha organize ve kalitesi yüksek bir takımdı. İstanbulspor'un, Başakşehir kadar topa sahip olamayacağı çok net görünmesine rağmen siyah-beyazlılar kendi zafiyetleri dolasıyla buna müsaade etti. Beşiktaş adına bu karşılaşmayı anlatmak çok zor.

"VALERIEN GÖNDERİLMELİ"

TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: İstanbulspor'un eti budu belli... Kaliteleri yok ama mücadele güçleri yerinde, bozmayı biliyorlar. Kontratakla bile gol bulmaları zorken iki şutla puanı kaptılar. Helal olsun, çünkü hak ettiler. Beşiktaş bir şey oynamadı. N'Koudou, Muleka, Redmond, Josef, Gedson hepsi kendi performanslarının altında kaldılar. Weghorst ve Salih savaştı, hepsi o. Takımın bir taktiği yok, oyuncular boş boş bakıyor. Çünkü topu alan ileri vuracak denilmiş hepsi bu. Ağır geliyor bu sistemsizlik, böyle kaliteli oyunculara. Beşiktaş için son tren kalkmak üzere. Milli Takım arasında Valerien gönderilmez ve derbi beklenirse lig çok erken biter.