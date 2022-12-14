Son dakika: Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Erden Timur resmen açıkladı: Mauro Icardi, Haris Seferovic, Patrick van Aanholt, Yusuf Demir ve Fenerbahçe...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde ikinci sırada giren Galatasaray; sezonun geri kalan kısmı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken başkan vekili Erden Timur'dan flaş açıklamalar geldi. Timur; takımdan ayrılacağı iddia edilen Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile ilgili konuşurken, Mauro Icardi'nin son durumu ile ilgili de bilgi verdi. Erden Timur ayrıca Fenerbahçe ile ilgili gelen soruyu da yanıtladı. İşte o sözler...
"Oyuncularımıza gelen teklifler var, birçok teklif var. Oyuncular atmosferden çok mutlu. Dünyada çok büyük oyuncular var ama kariyerinde kupa yok. Bizim kadromuzdan da bahsetmiyorum sadece. Dünyada da çok büyük oyuncular var, hayatında kupa kazanmamış."
"Muslera’nın cezasına ilişkin konuyla ilgili araştırma yaptık. Buraya sirayet edecek bir durum yok. Futbolcuların uluslararası turnuvada yaptıkları şeyden ötürü lokal ligde ceza alması için şiddet içeren büyük ve önemli bir olay olması lazım..."
"Bizim 'Yusuf Demir konusu' diye bir konumuz yok. Bu Türk futbolunun konusu. İsmi Yusuf değil Josef olsa 20 milyon euro bonservisle alınıyor. U21 için aldık onu. Önümüzdeki yıl statü nasıl olacak; bakıp değerlendireceğiz..."
"Bizim sonuçta yepyeni bir takımımız var. 26 oyuncu gitti ve 13 oyuncu geldi. Bu oyuncuların 11’e baktığınızda 2-3 oyuncu dışında hepsi 11’de. Uyum zamanını insanlar başta anlamadı. Hoca, yönetim, herkes yeni. 13. sıradan bir takım bu seviyeye geliyor."
"Şampiyonluğun son hafta Fenerbahçe maçına kalmasını istemem. 3-4 hafta önce biz şampiyon olalım isterim. 1 hafta kala belki de 1 golle şampiyon olacağız. Her konuda hassas olmak gerekiyor. Kalmamasını dilerim. Kalırsa da güzel maç olur."