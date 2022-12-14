Son dakika: Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Erden Timur resmen açıkladı: Mauro Icardi, Haris Seferovic, Patrick van Aanholt, Yusuf Demir ve Fenerbahçe...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde ikinci sırada giren Galatasaray; sezonun geri kalan kısmı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken başkan vekili Erden Timur'dan flaş açıklamalar geldi. Timur; takımdan ayrılacağı iddia edilen Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile ilgili konuşurken, Mauro Icardi'nin son durumu ile ilgili de bilgi verdi. Erden Timur ayrıca Fenerbahçe ile ilgili gelen soruyu da yanıtladı. İşte o sözler...