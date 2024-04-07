SON DAKİKA: Türk Futbolunda tarihi anlar! Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan çekildi... İşte Sarı-Lacivertliler'i bekleyen cezalar!

Suudi Arabistan'da yaşanan olaylar sonrası ertelenen Süper Kupa mücadelesi Şanlıurfa'da oynanırken karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında Galatasaray Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçerken atılan bu gol sonrası santra yapılmadı ve Fenerbahçe antrenörü Zeki Murat Göle takımı sahadan çekti.

U19 takımıyla Şanlıurfa'ya giden Sarı-Lacivertliler'in ilk olarak 9 genç oyuncuyla sahaya çıkması bekleniyordu. Bu futbolculardan 3 tanesi sakatlık gerekçesiyle kenara gelecek ve böylece maç tatil edilecekti. Ancak durum böyle olmadı. Fenerbahçe Süper Kupa'da sahaya 11 genç oyuncuyla çıkarken henüz ilk dakikalarda takımı komple sahadan çekti.

ŞİMDİ NE OLACAK? HÜKMEN YENİLGİ...

TFF'nin Futbol Müsabaka Talimatı'na göre "Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile

çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)" hükmen mağlubiyet gerektiren durumlar arasında.

Statüye göre bir takım en az 9 futbolcuyla sahaya çıkmak zorunda. Maç sırasında bir takımın 6 kişiye düşmesi durumunda ise karşılaşma tatil edilir ve bu durum hükmen yenik sayılmayı gerektiren hallerden biri olarak gösterilir.

TFF'nin Futbol Müsabaka Talimatı'nda konuyla ilgili olarak "Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)" maddesi bulunmaktadır.

GALATASARAY KUPAYI KALDIRAMIYOR

Yaşanan bu durum sonrası TFF kararı daha sonra vereceği için Galatasaray kupayı kaldıramaz.

Hakem raporunda maç esnasında Fenerbahçe'nin 7 kişiden daha az sayıda futbolcusunun kalmasından dolayı ya da takımın sahadan çekilmesinden dolayı maçın tamamlanmadığı yazar. Yaşanan süreç sonrası hükmen mağlubiyet kararını hakem raporuna göre PFDK verir. PFDK'nın verdiği kararı Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'na taşıyabilir.

FENERBAHÇE'NİN ALACAĞI MUHTEMEL CEZALAR:

-İdari para cezası

-Fenerbahçe’nin başında yer alacak idareciye 90 gün hak mahrumiyeti

-Hakem raporuna göre 3-0'lık hükmen mağlubiyet

FENERBAHÇE İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Sahadan çekilen Fenerbahçe direkt havalimanına geçerek ve bu gece İstanbul'a dönüyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SAHADAN ÇEKİLDİĞİ ANLAR...

