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  4. Son dakika: Türkiye'de 4 kupa kazandı! Büyük sürpriz ortaya çıktı! Galatasaray'ın istemediği Sofiane Feghouli, bir başka Süper Lig devine gidiyor...

Son dakika: Türkiye'de 4 kupa kazandı! Büyük sürpriz ortaya çıktı! Galatasaray'ın istemediği Sofiane Feghouli, bir başka Süper Lig devine gidiyor...

23.11.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Sofiane Feghouli, herhangi bir takımla anlaşmamıştı. Ocak ayına kadar futbol oynamayacak olan Cezayirli oyuncunun menajeri, Feghouli'yi takımlara önermeye başladı. 32 yaşındaki futbolcunu menajerinin oyuncusunu önerdiği takımlar arasında Beşiktaş'ın da yer aldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen siyah - beyazlılar için flaş bir haber gündeme geldi.

FEGHOULI, BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

MENAJERLER ÖNERDİ

MENAJERLER ÖNERDİ

Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir kulüp ile anlaşmaya varamayan Sofiane Feghouli'nin menajeri, oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi.

ŞENOL GÜNEŞ'E SUNULDU

ŞENOL GÜNEŞ'E SUNULDU

Gelen öneriyi değerlendiren Beşiktaş Yönetimi, Feghouli ismini Güneş'e sundu.

SON KARAR GÜNEŞ'TE

SON KARAR GÜNEŞ'TE

Siyah - beyazlılarda transfer ile ilgili kararı Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.

ENDİŞE DUYUYOR

ENDİŞE DUYUYOR

Tecrübeli çalıştırıcının 32 yaşındaki futbolcunun ocak ayına kadar futbol oynamayacak olmasından dolayı büyük bir endişe duyduğu belirtildi.

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