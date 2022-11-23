Son dakika: Türkiye'de 4 kupa kazandı! Büyük sürpriz ortaya çıktı! Galatasaray'ın istemediği Sofiane Feghouli, bir başka Süper Lig devine gidiyor...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen siyah - beyazlılar için flaş bir haber gündeme geldi.