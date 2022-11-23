Son dakika: Türkiye'de 4 kupa kazandı! Büyük sürpriz ortaya çıktı! Galatasaray'ın istemediği Sofiane Feghouli, bir başka Süper Lig devine gidiyor...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen siyah - beyazlılar için flaş bir haber gündeme geldi.
Teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir kulüp ile anlaşmaya varamayan Sofiane Feghouli'nin menajeri, oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi.
Gelen öneriyi değerlendiren Beşiktaş Yönetimi, Feghouli ismini Güneş'e sundu.
Siyah - beyazlılarda transfer ile ilgili kararı Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının 32 yaşındaki futbolcunun ocak ayına kadar futbol oynamayacak olmasından dolayı büyük bir endişe duyduğu belirtildi.