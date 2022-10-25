Son dakika: 'VAR çağırdı, Ali Palabıyık gitmedi!' Galatasaray - Alanyaspor maçı için olay yaratan iddia! Galatasaray taraftarı isyanda...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatmasına rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve oynadığı son 3 karşılaşmada toplam 2 puanı hanesine yazdırabilmişti. Aslan'da kötü gidişat sürerken, Alanyaspor karşılaşmasındaki hakem kararları da tüm camia tarafından tepki çekmişti.

ALİ PALABIYIK İÇİN FLAŞ İDDİA

BOEY DİREKT KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Alanyaspor ile oynanan müsabakanın 31. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK TEPKİ Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ve başkan vekili Erden Timur, maç sonunda karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı sert şekilde eleştirirken ortaya flaş bir iddia atıldı.

TÜZEMEN'DEN FLAŞ İDDİA Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ali Palabıyık'ın Boey'e gösterdiği kırmızı kart sonrasında VAR tarafından pozisyonu izlemesi gerektiği yönünde uyarıldığını ancak tecrübeli hakemin bu uyarıya uymadığını öne sürdü. İşte o sözler...

"ALİ PALABIYIK, GALATASARAYLI OYUNCULARI SİNİRLENDİRDİ" "30 dakika şov yapan bir Galatasaray vardı. Düşünce 3-4 olur şeklindeydi sonra Ali Palabıyık bir çomak soktu oraya. Sadece oyun olarak değil, verdiği kararlar, davranış biçimi, fauller, maçın çabuk başlamasını engellemek gibi... Galatasaraylı oyuncuları sinirlendirdi resmen. Galatasaraylı oyuncular ceza alsın diye soyunma odasına girmedi devre arasında. Tribünleri tahrik etti"