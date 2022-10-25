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Son dakika: 'VAR çağırdı, Ali Palabıyık gitmedi!' Galatasaray - Alanyaspor maçı için olay yaratan iddia! Galatasaray taraftarı isyanda...

25.10.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Kazanamama serisi 3 maça çıkan sarı - kırmızılılarda teknik ekip, yönetim ve taraftarlar, Alanyaspor karşısında oynadıkları maçın ardından hakem kararlarını yoğun şekilde eleştirmişti. Spor yorumcusu Levent Tüzemen, müsabakada Sacha Boey'in kırmızı kart gördüğü pozisyon ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatmasına rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve oynadığı son 3 karşılaşmada toplam 2 puanı hanesine yazdırabilmişti. Aslan'da kötü gidişat sürerken, Alanyaspor karşılaşmasındaki hakem kararları da tüm camia tarafından tepki çekmişti.

ALİ PALABIYIK İÇİN FLAŞ İDDİA

BOEY DİREKT KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

BOEY DİREKT KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Alanyaspor ile oynanan müsabakanın 31. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK TEPKİ

MAÇ SONUNDA BÜYÜK TEPKİ
Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ve başkan vekili Erden Timur, maç sonunda karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı sert şekilde eleştirirken ortaya flaş bir iddia atıldı.

TÜZEMEN'DEN FLAŞ İDDİA

TÜZEMEN'DEN FLAŞ İDDİA
Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ali Palabıyık'ın Boey'e gösterdiği kırmızı kart sonrasında VAR tarafından pozisyonu izlemesi gerektiği yönünde uyarıldığını ancak tecrübeli hakemin bu uyarıya uymadığını öne sürdü. İşte o sözler...

"ALİ PALABIYIK, GALATASARAYLI OYUNCULARI SİNİRLENDİRDİ"

"ALİ PALABIYIK, GALATASARAYLI OYUNCULARI SİNİRLENDİRDİ"
"30 dakika şov yapan bir Galatasaray vardı. Düşünce 3-4 olur şeklindeydi sonra Ali Palabıyık bir çomak soktu oraya. Sadece oyun olarak değil, verdiği kararlar, davranış biçimi, fauller, maçın çabuk başlamasını engellemek gibi... Galatasaraylı oyuncuları sinirlendirdi resmen. Galatasaraylı oyuncular ceza alsın diye soyunma odasına girmedi devre arasında. Tribünleri tahrik etti"

"VAR ÇAĞIRDI, HAKEM GİTMEDİ"

"VAR ÇAĞIRDI, HAKEM GİTMEDİ"
"Bana gelen bilgiye göre VAR, kırmızı karttan sonra çağırıyor orada. Sacha Boey kırmızı kart gördükten sonra Ali Palabıyık'ı çağırmış. 'Kırmızı verdin ama gel yine de bir bak' diyor VAR. Fakat hakem, 'ben zaten gördüm eminim, sen bana ne sunacaksın ki?' diyerek izlemeye gitmemiş."
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