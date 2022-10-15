Son dakika: Volkan Demirel, bu sezon bir ilki yaşadı! Andrea Pirlo'nun Karagümrük'ü, Hatayspor'u devirdi..

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonulandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Steven Caulker, 45+3. dakikada Fabio Borini ve 90+8. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Hatayspor'da Rayane Aabid'in 26. dakikada bulduğu gol faul, 76. dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından ligdeki 2. galibiyetini alan Karagümrük, puanını 9'a yükseltti ve 12. sırada yer buldu. Volkan Demirel'in göreve gelmesiyle birlikte iki maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Hatayspor ise aldığı mağlubiyetle 7 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı.

Karagümrük, gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.