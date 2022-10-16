Son dakika: Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı! Beşiktaş - Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır'ın o hareketi olay oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı fırtına gibi geçen müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hareketleri sonrasında ortalık karıştı.

Maçın ilk dakikasından itibaren kendisine gelen topları oyuna sokmakta acele etmeyen ve meşin yuvarlak ile fazla süre geçiren Uğurcan Çakır, siyah - beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Bordo - mavili eldivenin aleyhine tezahüratlarda bulunan Beşiktaş taraftarlarının bu hamlesi sonrasında yayıncı kuruluş beIN Sports, televizyon ekranlarına gelen stadyum sesini kısmak zorunda kaldı.

Beşiktaş taraftarları ile Uğurcan Çakır arasında daha önce oynanan maçlarda da gerilim dolu anlar yaşanmıştı. Bu olayın da ardından Çakır, Twitter gündemine oturdu.