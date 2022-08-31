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Son dakika: Yılın transferi geliyor! Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Lucas Moura'yı getiriyor...

31.08.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla giren ve geride kalan 4 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, transferde gözünü fena kararttı. Sarı - kırmızılılar, gol yollarında yaşanan problemi bir dünya yıldızıyla çözmek istiyor. Kanat takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın gündemine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Lucas Moura geldi. Yönetim, Brezilyalı futbolcu için girişimlerine başladı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da bu hedef doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyordu. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılıların gündemine bir dünya yıldızı daha geldi.

GOL YOLLARINDA PROBLEM

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Süper Lig'de geride bıraktığımız 4 haftada 7 puan toplayan Galatasaray'da gol yollarında yaşanan problem dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılılar, 4 karşılaşmada sadece 2 gol atabilmişti.

ÇÖZÜM: LUCAS MOURA!

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Hücumdaki etkinliği artırmak ve forma rekabetini en üst seviyeye çekmek isteyen Aslan'ın gündemine dünyaca ünlü yıldız Lucas Moura geldi.

GALATASARAY DÜĞMEYE BASTI

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Galatasaray Yönetimi, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da fotma giyen Lucas Moura için düğmeye bastı. Sarı - kırmızılıların 30 yaşındaki yıldız futbolcu ve İngiliz kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.

TOTTENHAM'DA GÖZDEN DÜŞTÜ

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Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte'nin göreve gelmesinin ardından gözden düşen Brezilyalı futbolcu, bu sezon Premier Lig'de sadece 2 maça çıkabilmiş ve 12 dakika sahada kalabilmişti.

HIZI VE TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

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Her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabilen Moura, hızı ve tekniğiyle dikkat çekerken Tottenham'da 204 resmi maça çıktı. Sambacı, bu karşılaşmalarda 38 gol - 27 asistlik bir performansa imza attı.

KRİTİK TARİH: 1 EYLÜL

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığı Moura için kritik tarihin 1 Eylül olduğu ifade edildi. Öte yandan sarı - kırmızılı taraftarlar, transfer iddiasının ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada 'Şampiyon yapacak hamle bu!' şeklinde yorumlarda bulundular.

LUCAS MOURA FOTOĞRAFLARI

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